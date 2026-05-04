[문제] 소비자잉여와 관련한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 1급 가격차별에서는 소비자잉여가 0보다 크다.

② 독점시장보다 완전경쟁시장에서 소비자잉여가 크다.

③ 소비자잉여는 소비자가 시장 거래에 참여하여 얻는 이득을 나타낸다.

④ 완전경쟁시장에서 수요와 공급이 균형 상태를 이루면 소비자잉여와 생산자잉여의 합이 극대화된다.

⑤ 소비자잉여란 소비자의 최대 지불용의 가격에서 실제 지불액을 뺀 나머지 금액을 말한다.



[해설] 소비자잉여란 소비자가 어떤 재화를 구입하기 위해 최대로 지불할 용의가 있는 가격에서 실제 지불한 가격을 뺀 금액이다. 이는 소비자가 시장에서 상품을 구입함으로써 얻는 이익의 크기를 나타낸다. 완전경쟁시장에서 수요곡선과 공급곡선이 교차하는 시장 균형점의 가격에서 거래가 이루어질 때, 소비자잉여와 생산자잉여의 합이 극대화돼 자원배분이 가장 효율적이다. 반면 1급 가격차별(완전가격차별)에서는 독점기업이 각 소비자의 최대지불용의까지 가격을 부과하므로 소비자잉여를 생산자인 기업이 모두 가져간다. 그래서 소비자잉여는 0이 된다. 정답 ①



[문제] 재화에 대한 수요의 가격탄력성이 완전탄력적이라고 할 때, 이와 관련한 설명으로 옳은 것은?



① 수요곡선은 수직선 모양이다.

② 공급이 증가하면 가격은 변하지 않는다.

③ 공급이 감소하면 재화의 거래량은 증가한다.

④ 수요자에게 세금을 부과하면 세금의 일부를 공급자가 부담한다.

⑤ 공급자에게 세금을 부과하면 세금의 일부를 수요자가 부담한다.



[해설] 수요의 가격탄력성이 완전탄력적이면 재화의 수요곡선은 수평선 모양이다. 이때는 재화의 공급이 증가해도 가격은 변하지 않고 거래량은 증가한다. 수요자와 공급자의 상대적인 세금 부담 크기는 수요와 공급의 가격탄력성 크기에 따라 결정된다. 탄력성이 더 큰 쪽의 세금 부담이 상대적으로 작아지는 것은 세금 부과로 인한 가격 변화에 민감하게 반응하기 때문이다. 이에 따라 수요가 완전탄력적인 재화는 세금을 누구에게 부과하는 것과 관계없이 모든 세금을 공급자가 부담한다. 정답 ②



[문제] 대학을 졸업한 후에도 경제적으로 자립할 수 없어 부모님과 함께 사는 젊은 세대를 일컬어 무엇이라 부르는가?



① 통크족 ② 좀비족 ③ 파이어족

④ 캥거루족 ⑤ 욜로족



[해설] 학교를 졸업하고 자립할 나이가 됐는데도 여전히 부모에게 경제적으로 의존하며 살아가는 젊은 세대를 ‘캥거루족’이라고 부른다. 이는 새끼를 주머니에 넣어 보호하며 기르는 캥거루의 모습에서 유래한 표현으로, 자녀가 성인이 된 이후에도 부모의 품 안에서 경제적 지원을 받으며 생활하는 상황을 빗댄 것이다. 최근 취업난, 높은 주거비, 불안정한 고용 환경 등 사회·경제적 요인으로 인해 이러한 현상이 더욱 두드러지고 있다. 정답 ④



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