[문제]

△ 가영 : 달러 대비 원화 환율이 어제보다 20원 올랐습니다. 벌써 일주일째 상승세가 계속되고 있습니다.

△ 나영 : 이러한 환율 변동 추세가 지속한다면 ( 가 )할 것입니다.

[해설]

[문제]

[해설]

[문제]

[해설]

① 한국 기업의 달러화 표시 외채 상환 부담이 증가② 미국 시장에서 한국산 제품의 가격 경쟁력이 약화③ 한국을 여행하려는 미국인의 여행 경비 부담이 증가④ 미국으로부터 원재료를 수입하는 한국 기업의 부담이 감소⑤ 자녀를 미국으로 유학 보낸 한국 학부모들의 학비 부담이 감소달러화 대비 원화 환율이 상승한다는 것은 달러화보다 원화의 가치가 상대적으로 하락했음을 의미한다. 이에 따라 달러화 표시 외채의 원화 환산액이 증가하므로 한국 기업의 외채 상환 부담은 증가한다. 또한 원화 가치 하락은 한국 상품의 달러화 표시 가격을 낮추는 효과가 있으므로 미국 시장에서 한국산 제품의 가격 경쟁력은 높아진다. 반면 미국으로부터 원재료를 수입하는 기업은 더 많은 원화를 지불해야 하므로 수입 비용 부담이 증가한다. 한편 원화 가치 하락으로 달러의 구매력이 상대적으로 커지기 때문에 미국인이 한국을 여행할 경우 여행 경비 부담은 감소한다. 반대로 미국에 유학 중인 자녀를 둔 한국 학부모는 더 많은 원화를 달러로 환전해야 하므로 학비 부담이 증가한다. 정답 ①① 원자재 가격 상승 - 수출 감소② 원자재 가격 상승 - 소득세 인상③ 원자재 가격 상승 - 소득세 인하④ 원자재 가격 하락 - 소득세 인상⑤ 원자재 가격 하락 - 소득세 인하원자재 가격은 총공급(AS)에 영향을 준다. 원자재 가격이 상승하면 생산 비용 증가로 총공급곡선이 좌측으로 이동하고, 하락하면 생산 비용 감소로 총공급곡선이 우측으로 이동한다. 소득세는 가계의 소비에 영향을 주므로 총수요(AD)에 영향을 준다. 소득세가 인상되면 소비 감소로 총수요곡선이 좌측으로 이동하고, 인하되면 소비 증가로 총수요곡선이 우측으로 이동한다. 한편 수출 감소는 총수요곡선을 좌측으로 이동시키는 요인이다. 따라서 원자재 가격 하락과 소득세 인하가 조합되면 총공급과 총수요곡선 모두 우측으로 이동해 산출량이 증가한다. 정답 ⑤① 레드 ② 블랙 ③ 그린 ④ 블루 ⑤ 골드1987년 10월 19일 미국 증시가 폭락한 날을 ‘블랙먼데이’라고 불린다. 이날 뉴욕 다우존스 평균주가는 하루 만에 22.6% 폭락하며 역사상 최대의 일일 하락률을 기록했고, 전 세계 금융시장에 큰 충격과 공포를 불러온 사건이었다. 블랙스완은 극히 예외적이어서 발생 가능성이 거의 없어 보이지만, 실제로 발생하면 시장과 사회에 매우 엄청난 충격과 파급효과를 가져오는 사건을 의미한다. 즉 예측하지 못한 상태에서 나타나는 대형 위험을 가리키는 용어다. 정답 ②