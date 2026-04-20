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[사진으로 보는 세상] 대왕마마, 시원하시죠?
임형택 기자
입력 2026.04.20 09:00
수정 2026.04.20 09:00
생글생글 939호
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지난 13일 오전, 서울 광화문광장에서 서울시 관계자들이 봄을 맞아 세종대왕 동상을 세척하고 있다. 서울시는 이 광장의 세종대왕과 이순신 장군 동상의 원형을 잘 보존하기 위해 정기적으로 세척 작업을 하고 있다.
임형택 기자
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임형택 기자
taek2@hankyung.com
한국경제신문 임형택 사진기자입니다. taek2@hankyung.com
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