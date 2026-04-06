[사진으로 보는 세상] 체력은 국력…고교 몸짱들

대한보디빌딩협회가 주최하고 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 후원한 ‘2026 SPOEX 고교보디빌딩 대회’가 지난달 29일 서울 강남구 코엑스에서 열렸다. 가장 경쟁이 치열했던 ‘18세 이하, 60kg급 이하’엔 총 28명의 선수가 출전했다. 공부에 찌들지 않고 자신을 가꿔가는 고교생들의 모습이 신선하다. 수상자들이 대회에서 포즈를 취하고 있다.연합뉴스