[생글기자 코너] 과자·음료 값 상승…청소년 체감 물가 올라

물가 상승이 지속되자 소비자들은 할인 행사나 1+1을 적극 활용하며 지출을 줄이고 있다. 친구들과 함께 구매하거나 가격이 저렴한 대체 상품을 찾는 등 소비 방식도 바꾼다.

편의점에서 판매하는 과자와 음료 가격이 올라 학생들의 체감물가 부담이 커지고 있다. 몇 년 전만 해도 1000원으로 간단한 간식을 사 먹을 수 있었지만, 지금은 같은 제품이 1500~2000원으로 인상된 사례가 많다. 학생들은 자주 구입하는 과자와 음료의 가격이 1년 새 10~20% 올랐다고 말한다.인기 있는 품목일수록 가격 상승 폭이 더 큰 경향을 보인다. 이에 대해 학생들은 “용돈은 그대로인데, 사고 싶은 간식 가격이 올라 부담된다”면서 “편의점에 가는 횟수를 줄였다”고 설명했다.편의점 간식 물가가 상승하는 주요 원인으로는 우선 원재료 가격 상승이 꼽힌다. 과자와 음료에 들어가는 밀, 설탕, 식용유 등의 가격이 오르면서 완제품 가격인상으로 이어졌다. 더구나 한국은 이들 원재료 대부분을 수입에 의존한다. 최근 원·달러 환율이 1500원대를 오르내리는 수준으로 상승해 제과업계의 수입 원재료 부담이 커졌다.인건비와 물류비 증가 역시 가격 상승에 영향을 미친다. 최저임금 인상 등의 영향으로 제품 생산뿐 아니라 원재료와 상품을 운반하고 유통하는 전 과정의 비용이 커졌다. 그 결과 물가가 전반적으로 지속해서 상승하는 인플레이션이 나타나고 있다물가상승이 지속되자 소비자는 할인 행사나 1+1을 적극 활용하며 지출을 줄이고 있다. 친구들과 함께 구매하거나 가격이 저렴한 대체 상품을 찾는 등 소비 방식도 바꾼다. 물가 오름폭이 커지면서 계획적이고 합리적인 소비 습관을 기르는 습관이 더욱 중요해졌다.최리아 생글기자(상현중 2학년)