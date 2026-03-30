안전자산중동 지역 정세 불안이 지속됨에도 안전자산인 금값은 되레 하락하는 모습을 보이고 있다. 지난 20일(이하 현지 시간) 미국 뉴욕상품거래소에서 오는 4월 인도분 금 선물 종가는 온스당 4605.7달러를 기록했다. CNN 방송은 “금값은 일주일 동안 11% 하락해 1983년 이후 최악의 한 주를 보냈다”며 “전쟁 발발 이후로 14% 하락했다”고 설명했다. 금리인하 지연 전망에 발목 잡혀 안전자산이란 투자했을 때 손실을 볼 위험이 매우 적은 금융자산을 말한다. ‘무위험자산’이라 부르기도 한다.
일반적으로 금융자산 투자에는 여러 위험이 뒤따른다. 시장가격이 변동하거나 인플레이션(물가상승)으로 자산의 실질 가치가 하락할 수 있고, 채권의 경우 돈을 떼일 위험도 있다. 안전자산은 주로 채무불이행 위험이 없는 자산이라는 뜻으로 사용되고 있다.
금은 언제 어디서든 다른 자산으로 쉽게 바꿀 수 있는 데다 녹슬거나 닳아 없어지지 않고, 본래 가치를 꾸준히 유지한다는 점에서 안전자산으로 꼽힌다. 제2차 세계대전 당시 출범한 브레턴우즈체제는 1971년까지 금본위제도를 운영했는데, 당시에는 전 세계 화폐가 금과의 교환가치로 평가되기도 했다. 자산가뿐 아니라 세계 여러 나라의 중앙은행도 금 보유량을 늘려오고 있다.
일반적으로 국제 정세가 불안해지면 안전자산인 금으로 투자자가 몰린다. 그러나 이번에는 전쟁 직후를 제외하면 금 가격이 보합세를 보이거나 하락하는 이례적 움직임이 나타났다. 국제유가가 급등하면서 인플레이션 압력이 커지자 주요 국가의 중앙은행이 금리인하에 적극 나서지 못하는 상황이 만들어진 데 따른 현상으로 풀이된다. 금에는 이자가 붙지 않아 금리가 높은 상황에서는 상대적으로 투자 매력이 떨어진다.
제롬 파월 미국 중앙은행(Fed) 의장은 지난 18일 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 인한 유가상승이 인플레이션 압력을 가중하고 미국 경제성장을 저해할 수 있다고 우려했다. 파월 의장은 “상당한 규모에 지속 기간도 긴 에너지 충격에 직면하게 됐다”고 말했다.
투자자들이 유동성을 확보하기 위해 가격이 이미 많이 오른 금 보유 비중부터 줄이고 있다는 분석도 나온다. 투자 플랫폼 AJ벨의 댄 코츠워스 시장 부문 대표는 금값 하락에 대해 “투자자들이 그동안 수익을 안겨준 자산을 처분하고 있거나, 미국 달러화의 추가 강세에 반응하는 것으로 풀이된다”고 분석했다. “유동성 급한 투자자, 금부터 처분” 금 가격은 2024년 한 해 동안 27%, 2025년에는 64% 오르며 파죽지세로 상승했다. 재작년 이후 금 랠리는 각국 중앙은행들의 대규모 금 매입, 금 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입, 미국 연방준비제도(Fed)의 세 차례 연속 금리 인하, 잇따른 지정학적 긴장 등에 힘입었다. 지난해에는 투자자들이 이른바 ‘디베이스먼트 트레이드’(달러 가치 하락에 대비한 투자전략)에 대거 뛰어들면서 금 랠리를 가속화했다. 올해 들어서는 귀금속 가격 변동성이 유독 확대된 만큼 투자에 신중하게 접근할 필요가 있다고 전문가들은 조언한다. 댄 갈리 TD증권 원자재 전략가는 “단기적으로 금값이 떨어질 위험이 지속될 것”이라고 말했다.