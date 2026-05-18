"내 통장 잔고였으면🥲" 대한민국이 역대급 '돈방석'에 앉은 비결 [키워드 시사경제]

경상수지

경제성장 나타내는 성적표

성수기 맞아 여행수지도 흑자

반도체 수출 호조 등에 힘입어 우리나라가 국제 교역에서 54조원이 넘는 역대 최대 흑자를 기록했다. 한국은행이 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 지난 3월 경상수지는 373억3000만 달러(약 54조4000억 원) 흑자로 집계됐다. 월간 기준 종전 최대인 지난 2월의 231억9000만 달러를 훌쩍 뛰어넘었고, 2000년대 들어 두 번째로 긴 ‘35개월 연속 흑자’ 기조를 유지했다.경상수지(經常收支, current account balance)는 국가가 재화와 서비스를 외국과 거래한 결과로 나타나는 수입과 지출의 차액을 가리킨다. 자본의 유입 및 유출을 나타내는 자본수지와 함께 국제수지를 구성한다. 세부적으로는 상품수지와 서비스수지, 본원소득수지, 이전소득수지로 나뉜다.상품수지는 일반적인 상품의 수출입, 서비스수지는 운송, 여행, 금융, 지식재산 사용료 같은 서비스의 거래, 본원소득수지는 국내외 노동자의 임금 소득과 투자 소득, 이전소득수지는 개인 송금, 기부, 원조처럼 무상으로 주고받는 거래에서 발생한 수지를 뜻한다.경상수지는 경제 성장을 나타내는 중요한 지표로 꼽힌다. 자본수지에 비해 상대적으로 안정적이기 때문에 경제 발전 계획 및 정책을 수립하고 그 효과를 측정하거나 전망하는 데 이용된다. 경상수지 흑자는 한 국가의 순대외자산을 흑자만큼 증가시키고, 경상수지 적자는 그만큼 감소시킨다.올 들어 누적 경상수지 흑자는 지난해 같은 기간(194억9000만 달러)의 3.8배에 달했다. 미국·이란 전쟁과 호르무즈 해협 봉쇄 영향이 아직 전체 흐름을 흔들 정도는 아닌 것으로 나타났다. 이 중 상품수지 흑자가 350억7000만 달러로, 지난해 3월(96억9000만 달러)의 3.6배로 역대 가장 컸다.수출(943억2000만 달러)은 1년 전보다 56.9% 급증해 역대 최대였다. 반도체 등 정보기술(IT) 품목이 호조였고, 비(非) IT 품목도 조업일수 확대, 석유제품 가격 상승 영향으로 늘었기 때문이다. 컴퓨터 주변기기(167.5%), 반도체(149.8%), 무선통신기기(13.1%), 석유제품(69.2%) 등이 크게 증가했다. 동남아(68.0%), 중국(64.9%), 미국(47.3%), 일본(28.5%) 등에서 수출이 호조였으나, 중동(-49.1%) 수출은 줄었다.서비스수지는 12억9000만 달러 적자였다. 이 중 여행수지는 1억4000만 달러 흑자를 기록했다. 봄철 여행 성수기를 맞아 2014년 11월 이후 11년 4개월 만에 흑자로 돌아섰다. 여행수지는 국내 여행자가 해외에서 지출한 금액과 외국인 여행객이 국내에서 지출한 금액의 차이를 뜻한다. 국내 여행자의 해외 지출이 외국 여행객의 국내 지출보다 적으면 여행수지는 흑자, 반대는 적자가 된다. 상품 수출입의 수지 차이를 나타내는 무역수지와 달리, 국가 간 서비스 거래의 결과로 발생하는 무역외수지에 포함된다.