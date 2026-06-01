"아이디어만 가져오면 다 만들어준대요" 나도 화장품 사장님이 될 수 있는 이유 [키워드 시사경제]

ODM·OEM

코스맥스 이노베이션 콘퍼런스 2026 행사 전경 /한경DB

진입장벽 낮추는 플랫폼 역할

“글로벌 뷰티 패러다임 전환”

지난 1분기 전 세계 화장품 제조업자 개발 생산(ODM) 기업 순위 1·2위를 한국 기업들이 차지했다. 코스맥스가 ‘글로벌 1위’를 수성하는 사이 3위이던 한국콜마도 올해 1분기엔 2위로 뛰어올랐다. 코스맥스와 한국콜마는 이탈리아의 인터코스그룹과 함께 전 세계 화장품 ODM 시장을 이끄는 상위권 기업이자 K-뷰티의 성장을 견인하는 양대 산맥으로 꼽힌다.ODM(Original Design Manufacturing)은 단순 제조뿐 아니라 제품 개발 능력까지 갖추고 주문자가 원하는 제품을 만들어 공급하는 방식이다. ODM 제조회사는 원천기술과 제품 디자인 능력도 보유해야 한다. 이들 업체는 주문자 상표 부착 생산(Original Equipment Manufacturing, OEM) 방식의 생산업체에 비해 이익률이 높다. 기업이 상품을 생산해 브랜드를 다는 방식은 크게 두 가지로 나뉜다. 생산 기업의 자체 상표를 다는 경우와 발주자의 상표를 부착하는 경우인데, 후자가 OEM 방식이다.한국 화장품 산업이 글로벌 무대에서 두각을 나타내는 이유는 문화적 유행뿐 아니라 탄탄한 제조 인프라가 뒷받침되고 있기 때문이다. 특히 국내 ODM 기업들은 단순한 OEM을 넘어 제품 기획부터 제형 개발, 브랜드 패키징, 각국의 인허가 대응까지 일괄 지원한다. 자본이 부족한 인디 브랜드도 아이디어만 있다면 글로벌 화장품 시장에 진출할 수 있도록 돕는 플랫폼 역할도 하고 있는 셈이다.코스맥스는 1분기 매출 6820억 원, 영업이익 530억 원을 기록해 경쟁자들과의 격차를 더욱 벌렸다. 코스맥스와 한국콜마 사이의 분기 매출 격차는 지난해 1분기 2421억 원이었으나 올해는 2648억 원으로 더 커졌다. 코스맥스는 국내 법인이 K-뷰티 수출 수요를 안정적으로 소화하는 가운데 해외 법인이 급성장하며 외형 성장을 이어갔다.유럽 럭셔리 브랜드의 색조 화장품을 맡아온 이탈리아의 인터코스그룹은 2015년 1위를 코스맥스에 내준 데 이어 10년여 만에 2위 자리도 내줬다. 1분기 인터코스의 매출은 2억2750만 유로(약 3980억 원)로 한국콜마(화장품 ODM 부문, 4172억 원)보다 적었다. 작년 1분기 매출은 인터코스가 2억5080만 유로(약 4387억 원), 한국콜마가 3465억 원이었는데, 인터코스의 매출이 9.3% 감소한 사이 한국콜마 매출은 20% 넘게 늘며 순위가 역전됐다한국콜마의 매출이 인터코스를 넘어서면서 글로벌 화장품 ODM 순위에서 한국 기업이 1·2위를 나란히 차지하게 됐다. 업계 관계자는 “인터코스의 연속 순위 하락은 글로벌 뷰티 제조 패러다임의 전환을 상징한다”며 “K-ODM이 글로벌 1위와 2위를 동시에 석권하는 시대가 열렸다”고 설명했다.