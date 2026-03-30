[사진으로 보는 세상] 광화문서 뉴욕 피어로…숨 가쁜 '공공 외교관' BTS

지난 21일 서울 광화문광장에서 컴백을 알린 그룹 방탄소년단(BTS)이 약 4년 만에 미국 무대에 다시 섰다. 23일(현지 시간) 저녁 뉴욕 맨해튼 남단의 피어17 루프톱에서 음원 플랫폼 스포티파이가 팬들을 위해 마련한 행사에 참석한 것이다. 이날은 스포티파이에서 선정한 팬 1000명이 그들을 가까이에서 만났다. 사진은 공연 중인 BTS 모습.연합뉴스