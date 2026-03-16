[테샛 공부합시다] '트럼프 관세' 제동, 세계 경제 불확실성 커지나

시사 경제용어 따라잡기

상대국이 자국 상품에 부과하는 관세나 비관세장벽 수준에 대응해 동일하거나 유사한 수준의 관세를 부과하는 무역정책이다. 지난해 4월 2일 도널드 트럼프 미국 대통령(사진)은 무역 불균형 해소를 명분으로 국가별 상호관세를 발표했다. 해당 관세는 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 도입됐다. 하지만 지난 2월 20일 미 연방대법원은 “대통령이 IEEPA를 근거로 의회 승인 없이 관세를 부과한 것은 권한을 넘어선 것”이라며 위법으로 판결했다. 그러나 트럼프 행정부가 상호관세를 대체하기 위해 품목 관세 확대 등의 정책을 검토하면서 관세를 둘러싼 불확실성은 오히려 커졌다는 평가다.일하지 않고 교육이나 직업훈련도 받지 않는 청년층을 가리키는 말이다. 일할 의지는 있지만 일자리를 구하지 못한 실업자나 아르바이트로 생활하는 프리터족과는 구별된다.경기침체를 의미하는 스태그네이션(stagnation)과 물가상승을 의미하는 인플레이션(inflation)의 합성어다. 일반적으로 경기가 침체하면 수요 감소로 물가가 하락하거나 상승 압력이 약해지는 경향이 있지만, 1970년대 오일쇼크는 다른 양상을 보였다. 당시 국제 유가가 급등하면서 기업의 생산 비용이 상승했다. 이에 따라 생산과 고용이 위축돼 경기침체 속에서도 물가가 상승하는 현상이 나타났다. 최근 미국의 이란 공격과 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 국제 유가가 급등했다. 이에 따라 스태그플레이션 가능성을 우려하는 목소리가 나오고 있다.국가나 기업이 자체 인프라와 데이터를 기반으로 독립적인 인공지능(AI) 역량을 구축하는 전략을 의미한다. 외부 기술 의존도를 줄이고 디지털 주권을 확보하기 위한 것으로, 자국 데이터 보호와 문화·가치가 반영된 AI 서비스 구현이 가능하다는 장점이 있다. 이를 위해 고성능 그래픽처리장치(GPU) 기반 데이터센터, 전력 인프라, 양질의 데이터 확보 등이 필요하다. 다만 막대한 개발 비용과 인력 확보의 어려움, 국제 협력 제약으로 인한 혁신 속도 저하 등은 한계로 지적된다.저출산으로 자녀 수가 줄면서 한 명의 자녀를 위해 부모와 조부모는 물론 친척과 지인까지 약 10명이 지갑을 여는 소비 현상을 의미한다.기업이 가격은 유지하면서 제품의 용량 또는 수량을 줄이거나 품질을 낮춰 사실상 가격인상의 효과를 거두는 전략이다. ‘줄어들다’를 뜻하는 ‘슈링크(shrink)’와 ‘물가상승’을 의미하는 ‘인플레이션(inflation)’의 합성어다. 기업은 제품 가격을 인상할 경우 소비자 저항이 커질 수 있어 제품의 용량이나 수량을 줄이거나 품질을 낮추는 방식으로 비용을 소비자에게 전가한다.정영동 한경 경제교육연구소 연구원