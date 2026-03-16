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[사진으로 보는 세상] 107년 전 '3·1운동' 재현한 부산 학생들
입력 2026.03.16 09:00
수정 2026.03.16 09:00
생글생글 934호
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부산 동구 관내 중·고등학생과 시민 등 800여 명이 3·1운동 107주년을 기념해 지난 11일 동구청 앞 도로에서 ‘부산진일신여학교 의거’ 당시 만세 시위를 재현하고 있다. 태극기를 손에 든 거리 행진 물결이 감동적이다. 부산진일신여학교 의거는 부산 지역 최초의 만세 운동이다. 열흘 앞서 시작된 3·1운동을 부산·경남 지역에 확산시킨 계기로 평가받고 있다.
연합뉴스
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