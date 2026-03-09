[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 청나라 경제 발목 잡은 '물가상승'

동양 사회에서도 정교해진 화폐경제

화폐 유통 빠르게 뿌리내린 청나라

'선물거래' 등으로 거래 다양화



체계화한 '통화정책' 선보여

淸 정부, 전국 단위 '통화관리' 실시

은·동의 거래 비율 등 세심하게 관리



그런데도 막지 못한 인플레이션

주조차익 유혹과 은의 대량 유입 탓에

쌀·부동산 가격 폭등 막지 못해

청나라 시대 번영한 쑤저우의 모습. 위키피디아 제공

“속담에 이르기를 지주(莊家)들에게 조금이라도 여유가 있으면 쌀 가격이 높아질수록 팔지 않는다고 한다. 더욱 심한 경우, 사들이는 사람은 동전을 제시하지 않고 파는 사람도 반드시 (현물) 미곡을 가지고 있을 필요가 없는데, 이것을 ‘공렴(空斂)’이라고 한다. 현재의 미가를 기준으로 하여 장래의 가격을 정하는데 마음대로 늘리는 것으로서 이를 ‘매공매공(買空賣空)’이라 한다.”청나라 후기 산서성(山西省) 수양현(壽陽縣) 출신 기준조(祁寯藻, 1793~1866)가 쓴 <마수농언(馬首農言)>이라는 농서에는 오늘날 선물거래(futures trading)라고 할 수 있는 ‘공렴(空斂)’이나 ‘매공매공(買空賣空)’이라는 용어가 등장한다. 당시 상업경제가 발달한 청나라에서는 거래의 매개 수단으로서 현물이 아니라 화폐가 광범위하게 사용됐다. 거래의 양상도 복잡한 형태를 띠었다. 일찍이 명말·청초의 대유학자 고염무(顧炎武, 1613~1682)가 “군자는 선물을 직접 건네는 법이 없는데 요즘엔 고관들이 스스럼없이 은을 옷에서 꺼내고, 담소 주제는 그저 돈 이야기뿐”이라고 한탄할 정도로 청나라 초기부터 화폐경제가 빠르게 사회 곳곳으로 침투했던 것이다. 실제로 강희연간(1662~1722) 연평균 41만관(貫)이었던 주전액은 옹정연간(1723~1735) 연평균 70만관, 건륭연간(1736~1795) 연평균 129만관으로 빠르게 증가했다.청나라는 건국 초기부터 정부 차원에서 ‘통화정책’에 많은 노력을 기울였다. 입관(入關) 이전부터 ‘한문전(漢文錢)’이나 ‘만문전(滿文錢)’ 등의 동전을 주조한 청나라는 1644년 중국 본토를 지배한 직후인 1645년 정국을 안정시키기 위해 순치통보(順治通寶)를 발행해 전국적으로 유통시켰다. 1646년(순치 3년)에는 명나라에서 발행한 옛 동전(舊錢)의 사용을 중지시켰다. 또 법으로 은과 동전의 교환 비율인 은전비가(銀錢比價)를 정해 은 1분(分)을 동전 7문(文)으로 정했다. 이듬해엔 은 1분을 동전 10문으로 바꾼 뒤 청대 중기까지 변화 없이 유지했다. 은과 동전의 교환비가 중요했던 것은 전통적으로 중국에선 은이 고액 화폐로 사용됐고, 동전은 소액 화폐로 쓰였기 때문이다. 질이 좋은 양전을 발행하는 동시에 옛 명나라가 발행한 동전과 사주전(私鑄錢, 민간에서 주조한 동전)을 쫓아내고 통화시장을 안정화하는 노력도 병행했다.실질적으로 청나라 존속기간 내내 사주전이 각지에서 용인되기는 했지만, 원칙적으로 <대청율례(大淸律例)> 등 법률을 통해 사주전의 발행과 사용을 금지했다. 건륭연간에는 정부가 사주전을 사들여 녹이는 방식으로 사주전을 단속했다.청나라 정부는 역대 다른 정부처럼 주조차익(시뇨리지)을 노리고 적극적으로 동전을 발행했다. 동전은 빠르게 사용 범위를 늘렸다. 건륭기에 제전(制銭, 정부가 주조한 동전)을 대량으로 주조함에 따라, 물가를 은량으로 표시하던 관행이 동전 기준으로 바뀌었다. 고가의 토지 거래에도 이런 변화가 반영돼 북경의 경우, 가옥과 토지 매매 서류에서 청대 초기에는 은량으로 표시되던 것이 18세기 중기부터는 동전으로 표시되는 사례가 꽤 늘었다. 토지 매매에서 동전이 최초로 사용된 기록은 1772년(건륭 37년)으로 확인된다.이처럼 동전 발행을 늘렸지만 동시에 통화안정을 위한 노력도 지속해서 기울였다. 명나라 말기 국가재정이 열악했던 탓에 주조차익을 노린 질 나쁜 동전이 대량으로 발행되고, 동전 부족 현상을 메꾸기 위해 사주전이 기승을 부리던 폐해를 뚜렷하게 기억했기 때문이다. <청건륭실록(淸乾隆實錄)>에도 건륭제가 북경에서 일상적으로 사용되는 소액 화폐인 동전 가격이 올라가자 이에 대해 크게 염려해 동전 가격을 낮추라는 지시를 내린 기록이 담겨 있다.건륭통보(乾隆通寶)가 대량으로 발행되는 등 동전 공급이 폭증한 건륭연간은 ‘건가성세(乾嘉盛世)’라고 불릴 정도로 경기 호황의 시대였다. 전 세계 국내총생산(GDP)의 30%를 차지하던 이 시기는 중국 경제의 전성기이기도 했다. 강희연간 말의 재정 흑자는 은 800만량(은 1량=동전 1000문) 정도였는데 건륭연간 초기에 은 2000만량 규모로 확대됐고, 건륭연간 말기에는 은 7000만량 수준으로 늘었다. 민간 경기도 활성화돼 농민들의 구매력이 크게 향상됐다. 송나라 때 1억 명 수준이던 중국 인구는 청나라 때 3억5000만 명 수준으로 증가했는데, 경제성장이 뒷받침되지 않으면 인구 증가도 불가능한 일이었다.다만 지속적인 경제성장과 화폐공급 확대, 스페인 식민지에서 생산된 은의 대량 유입에 따른 은전비가 변동 등으로 대대적인 화폐가치 하락을 피할 수는 없었다. 특히 건륭연간에 대폭 늘어난 제전 발행이 시장에 인플레이션을 일으킨 주범이었다. 쌀 가격을 비롯한 여러 물가가 일제히 등귀했고, 토지가격은 ‘거품’이라고 부를 만큼 폭등했다.절강성 출신 지식인 왕휘조(汪輝組, 1731~1807)가 쓴 <몽흔여록(夢痕餘錄)>에는 “내가 소싯적에는 좋은 경지(上田) 1무라고 해봤자 가격이 겨우 동전 1000문 남짓에 불과했지만, 오늘날 상전의 가치는 3만5000~3만6000문에 이르고 심지어 4만문에 달하기도 한다”고 이 시대의 모습을 전한다. 부동산 가격이 불과 한 세대 만에 30여 배 폭등하면서 은전비가나 쌀가격 변동 폭을 크게 웃돈 것이다. 왕휘조는 “경조사비가 예전에는 은 3~5전 정도였고 가장 높았을 때도 2량에 불과했지만, 지금은 5전은 겨우 찾아볼 수 있고 보통 2량은 낸다”고도 했다. 경조사비조차도 짧은 기간 안에 4~7배 뛸 정도로 돈값이 떨어졌다.청나라 정부는 왕조의 존속기간 내내 은이 지닌 유동성을 제어하기 위해 동전 발행에 적극적이었다. 오늘날의 양적완화 정책에 비견되는 대대적인 동전의 발행은 인플레이션과 소득 양극화를 초래했다. 자산을 소유한 계층은 많은 이익을 봤지만 그렇지 않은 계층에선 타격이 불가피했다. 돈을 푼 결과는 돈값이 떨어지는 것 외엔 다른 길이 없었다.