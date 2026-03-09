본문 바로가기
[사진으로 보는 세상] 중국 로봇 경연장 된 MWC 2026
입력 2026.03.09 09:00
수정 2026.03.09 09:00
생글생글 933호
세계 최대 이동통신 전시회 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2026’이 지난 2~6일 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 전시장에서 열렸다. 한 업체의 서빙 로봇이 쟁반에 물이 담긴 샴페인 잔을 들고 균형 감각을 선보이고 있다.
로이터연합뉴스
#생글생글
#사진으로 보는 세상
#MWC
#MWC 2026
