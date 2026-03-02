[사진으로 보는 세상] "입학을 고합니다"…성균관대 신입생 고유례

성균관대 신입생들이 지난 26일 서울 종로구 성균관대 비천당에서 전통 복장인 청금복과 유건을 쓴 채 입학 고유례(告由禮)를 봉행하고 있다. 고유례는 학교의 입학·졸업·신축 등 큰 행사가 있을 때 공자 사당을 찾아 이를 고하는 성균관대의 고유 의식이다.뉴스1