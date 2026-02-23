[사진으로 보는 세상] 오래도록 기억될 올림픽 역전 드라마

최가온(17·세화여고)이 13일(한국시간) 열린 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득, 한국 선수단에 첫 금메달을 선사했다. 1차 시기에 크게 넘어지고도 포기하지 않은 최가온은 2차 시기마저 실패했지만 3차 시기에 극적으로 금메달을 땄다. 최가온이 시상식에서 은메달을 차지한 미국의 클로이 김(왼쪽), 동메달을 받은 일본의 오노 미쓰키(오른쪽)와 기뻐하고 있다.연합뉴스