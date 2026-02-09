www.tesat.or.kr

[문제]

[해설]

[문제]

[해설]

[문제]

[해설]

① 과점시장에서는 카르텔이 형성될 수 있다.② 게임이론으로 완전경쟁시장을 설명할 수 있다.③ 시장은 판매자의 수와 제품의 차별성을 기준으로 구분한다.④ 독점적 경쟁시장에서 각 기업은 차별화된 제품을 생산한다.⑤ 독점기업의 이윤 극대화 조건은 한계수입(MR)과 한계비용(MC)이 일치하는 수준까지 생산한다.시장은 주로 판매자의 수와 제품의 차별성을 기준으로 완전경쟁·독점적 경쟁·과점·독점시장 등으로 구분된다. 소수의 2~3개 기업이 시장점유율 대부분을 차지하는 과점시장에서는 한 기업의 가격(생산량) 조정이 시장 전체에 영향을 미쳐 경쟁 기업의 가격(생산량) 조정을 유발한다. 이와 같은 상호 의존성 때문에 과점기업은 의사결정 시 상대방의 반응까지 고려하는 전략적인 상황에 직면한다. 게임이론은 이를 연구하는 것이다. 이러한 특징 때문에 과점시장의 기업들은 가격이나 생산량 등에 대해 합의하는 카르텔을 형성할 수도 있다. 독점적 경쟁시장은 진입과 퇴거가 자유롭고 다수 기업이 존재하지만, 각 기업이 차별화된 제품을 생산한다. 독점기업은 이윤 극대화를 위해 한계수입과 한계비용이 같아지는 수준에서 생산량이 결정된다. 정답 ②① 가계의 소비심리가 위축된다.② 기업의 투자지표가 개선된다.③ 한국은행이 기준금리를 인하한다.④ 정부가 추가경정예산을 집행한다.⑤ 경기 상황을 부정적으로 보는 기업이 더 많다.기업경기실사지수(BSI)란 기업 활동의 실적과 계획, 경기 동향 등에 대한 기업가들의 의견을 조사한 뒤, 이를 지수화해 경기 동향을 파악하는 데 사용하는 지표다. 소비자동향지수(CSI)란 소비자의 경기나 생활 형편 등에 대한 주관적인 판단과 전망, 미래의 지출 계획 등을 설문 조사해 지수화한 것이다. 두 지표 모두 0에서 200 사이의 값을 가지며, 100보다 크면 경기 상황을 긍정적으로 보는 기업과 가계가 많다는 것을 의미한다. BSI와 CSI가 4분기 연속 100을 넘었으므로 투자·생산·소비 지표가 개선될 가능성이 높다. 정답 ②① 재할인율 인상 ② 지급준비율 인상③ 기준금리 인상 ④ 본원통화 공급 축소⑤ 공개시장에서 국채 매입일반적으로 중앙은행은 물가안정과 금융안정 등을 위해 기준금리 결정, 공개시장조작과 지급준비율·재할인율 정책 등 다양한 통화정책을 시행하고 있다. 보통 경제가 침체 상태에 있을 때 중앙은행은 통화량을 증가시키거나 이자율을 하락시키는 확장적 통화정책을 시행한다. 재할인율은 중앙은행이 시중은행에 대출할 때 적용하는 금리, 지급준비율은 은행이 고객으로부터 받은 예금 중에서 중앙은행에 의무적으로 적립해야 하는 비율이다. 공개시장조작은 중앙은행이 공개시장에서 금융기관을 상대로 국채 등 유가증권을 사고팔아 통화량을 조절하는 정책이다. 중앙은행이 공개시장에서 국채를 사들이면 통화량이 늘어난다. 이는 확장적 통화정책에 해당한다. 정답 ⑤