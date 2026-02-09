[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 쌀 선물거래의 본고장, 18세기 일본

쌀 보유하지 않아도 거래권 이용해 매매

1730년 오사카서 조직적 선물거래 이뤄져



'고메킷데' 시장서 증권 통해 쌀 판매 활발

다이묘들, 고메킷데 발행해 시장서 자금 조달

쌀 중심으로 상업·선물거래 시스템 함께 발전

오사카 도지마쌀거래소에서 쌀을 거래하는 상인들. 오사카부립나카노지마도서관 소장 제공

“오사카에선 ‘초아이마이아키나이(帳合米商)’라고 부르는 장부상 쌀거래권이 통용된다. 거래권을 이용하면 쌀을 실제로 보유하지 않았더라도 마음대로 팔고, 보관할 곳간이 없어도 얼마든지 살 수 있다. 20섬에서 시작해 200섬을 거래하고, 1000섬이나 1만 섬 단위로도 손쉽게 사고판다. 매일 수만 명이 거래하고, 시세만 잘 예상하면 눈 깜짝할 새에 떼돈을 번다.”1748년 일본에서 간행된 <미곡매매출세차도식(米穀賣買出世車圖式)>에선 당대의 ‘선진적’인 쌀 거래 모습이 생생하게 묘사돼 있다. 일반적으로 17세기 네덜란드 튤립 거품 당시 첫 선물거래가 이뤄졌다고 보지만, 일본에선 1730년 오사카에 개설된 도지마쌀거래소(大阪堂島米市場)에서 세계 최초로 조직적인 선물거래가 이뤄졌다고 평가한다.오사카 도지마쌀거래소에선 1731년 2월 쌀 중개권 441주의 발행을 허가한 것을 시작으로 선물거래를 늘려나갔다. 당시 쌀은 수확량이 해마다 다르고, 작황을 예측하기도 힘들어 가격의 등락 폭이 컸다. 자연스레 쌀 선물거래에 운을 건 사람들은 빠르게 부를 쌓기도, 한순간 모든 것을 날리기도 했다.쌀의 선물거래 중개권은 ‘초아이마이아키나이’라고 불렀다. 초아이마이아키나이가 처음 등장한 것은 17세기 말경으로 쌀을 자유자재로 거래하는 데 편리했기 때문이다.도지마쌀거래소가 등장하기 이전부터 에도시대(江戸時代, 1603~1868) 일본에선 쌀거래가 활발하게 이뤄졌다. 일본에서 쌀은 일찍부터 상품화됐다. 간에이기(寬永期, 1624~1643) 나가사키에서 매각된 쌀은 네덜란드 상관을 통해 1660년대까지 수출됐다. 쇄국정책이 완성된 1639년 이후에도 네덜란드 상관을 통해 항해 중인 선박에 식량이 필요하다는 명분으로 쌀이 수출됐다. 수출된 쌀은 당시 네덜란드 무역 거점인 대만으로 보내져 그곳에서 비축했다.일본 국내적으로는 ‘고메킷테(米切手)’라는 일종의 증권을 통해 쌀을 판매하는 시장이 존재했다. 고메킷테는 각 다이묘가 오사카에서 연공미(年貢米)를 사고팔 때 발행했다. 오사카는 각 지역의 연공미가 집결하던 곳으로 주고쿠, 시코쿠, 규슈 등지의 번에서 10월께 오사카로 쌀을 보냈다.고메킷테를 산 사람은 증권을 발행한 다이묘에게 이를 제출하면 고메킷테 1매당 10석(약 1.5톤)의 미표(米俵)와 교환할 수 있었다. 고메킷테는 1매당 쌀 10석의 교환을 약속하는 증서였다. 미표는 편리한 거래 수단이었다. 가지고 다니기 편리하고 쌀 보관 장소를 걱정할 필요도 없었다. 이 고메킷테가 “하루에 10명의 손을 거쳤다”고 표현될 정도로 일상화됐다. 미표에 적힌 유효기간 내에 미표를 통해 시장에서 상인들이 거래했다.에도시대 중반이 되면 호소카와가문(細川家)에서만 1만5000톤, 미표상 30만 표(俵)로 교환된 쌀이 오사카로 보내져 현금화됐다. 매각된 쌀은 각 소비지로 보내져 밥으로 소비되거나 술의 원료로 사용됐다.단순히 거래의 편의만 도모한 것이 아니었다. 다이묘들은 실제 오사카에서 보관하는 재고미 이상으로 고메킷테를 발행해 필요한 시점에 자금을 조달할 수 있었다. 그리고 이런 형태의 거래가 일상화하면서 실제 보관하는 쌀 이상으로 고메킷테를 통해 쌀이 대규모로 거래됐다. 사가번(佐賀藩), 구마모토번(熊本藩) 같은 곳에서는 오사카에 판매하는 모든 미표(米俵)에 쌀을 포장한 농민의 이름을 적었다. 만일 쌀에 모래가 섞이거나 벌레가 파먹는 등 품질 불량이 발생하면 책임 소재를 명확히 하기 위한 것이었다. 쥐가 먹고 열로 인해 품질이 떨어지는 것을 방지하려는 의도도 있었다.이처럼 상품이나 현금 대신 증서(切手)와 어음(手形) 형태 결제를 선호한 것은 오사카를 필두로 활약한 가미카타조닌(上方商人)의 특질이라고 말할 수 있다. 근대 메이지 시대 조사에서도 에도(도쿄)에서는 현금 결제가 지배적이던 것과 대조적으로 교토, 오사카 지역에선 어음(手形) 거래가 일반적이었다.하지만 문제가 없는 것은 아니었다. 고메킷테를 재정적으로 남용할 위험성은 항상 있었다. 과도하게 고메킷테를 발행하는 다이묘를 어렵지 않게 찾을 수 있었다. 히로시마번(廣島藩)의 아키노(浅野) 가문, 하기번(萩藩)의 모리(毛利) 가문, 사가번(佐賀藩)의 나베지마(鍋島) 가문, 구루메번(久留米藩)의 아리마(有馬) 가문 같은 유명한 다이묘 가문이 미권을 과다 발행하는 유혹을 거부하지 못했다.이처럼 쌀을 중심으로 한 상업이 발전하는 과정에서 오사카 쌀 상인 중에는 편리한 미권을 단순한 거래 수단에 머물지 않고 선물거래를 행하는 이가 늘었다. 가격 변동 위험을 회피하기 위한 선도계약(forward contract)이 선물거래(futures contract)로 발전하는 과정이 담겨 있다는 설명이다. 이에 따라 도지마쌀거래소에선 고마이바(古米場), 즉 결제 전문 정산소도 존재했다. 만기가 다 돼 롤오버 되는 미표를 처리하는 곳이었다. 분쟁 중재 전담 기구도 있었다. 당시 도지마쌀거래소의 영업일은 1년에 250일가량으로 현재의 주요 주식시장 증권거래소와 비슷한 수준이다.오사카에서 형성된 쌀 가격은 매일 간판에 표시됐다. 이런 오사카의 쌀 가격 정보는 일본 전국에 전달됐다. 각 지역에서 판매되는 가격의 정당성을 판별하는 가늠자 역할을 한 것이다. 오사카 쌀 가격에 각지 쌀 가격이 연동되는 까닭에 오사카의 쌀 시장 정보를 미리 알면 현지 거래에서 이문을 남길 수 있었다.이 같은 상업활동이 항상 높은 평가만 받은 것은 아니었다. 일본에서도 유학자들은 활발한 상거래에 눈을 흘겼다. 에도시대 유학자인 오사카의 나카이 차쿠잔(中井竹山, 1730~1804)은 오사카도지마쌀시장에서의 선물거래를 두고 “실제 상거래가 아니다(不實商)”라거나 “허상의 거래(虛商)” “빈 거래(空商)”라며 비판했다. 도도한 시대의 흐름을 막기에는 턱없이 부족한 낡은 식견이었다.