8개 대학 평균 경쟁률 9 대 1

정시 지원자 50% 이상 급증

취업 문턱이 높아지면서 대기업 채용 연계 계약학과에 대한 수험생의 관심이 커지고 있다. 인공지능(AI)발 슈퍼 사이클에 올라탄 반도체 기업들이 사상 최대 실적을 기록하면서 임직원들이 ‘억대 성과급’을 받게 됐다는 소식도 상위권 수험생들의 지원이 몰리는 계기가 됐다는 분석이다.1일 종로학원이 대기업 계약학과 정시 원서 접수 현황을 분석한 결과 과학기술원을 제외한 8개 대학 계약학과의 평균 경쟁률은 2025학년도(12개 학과) 6.40 대 1에서 2026학년도(13개 학과) 9.19 대 1로 껑충 뛰었다. 같은 기간 지원자는 1076명에서 1664명으로 54.6% 늘었다.대기업 계약학과는 대학과 기업이 공동으로 커리큘럼을 설계해 맞춤형 인재를 키우는 산학협력 학과다. 2006년 성균관대가 삼성전자와 손잡고 반도체시스템공학과를 만든 것이 첫 사례다. 지원 방식과 조건은 대학·기업별로 다르지만 대체로 등록금 전액 또는 일부를 지원하는 장학 혜택이 포함된다. 일정 학점 등 요건을 갖추면 해당 기업 채용 연계 대상자가 된다.2026학년도 정시모집에서 가장 높은 경쟁률을 기록한 곳은 삼성SDI 채용 연계 학과인 성균관대 배터리학과였다. 12명 모집에 554명이 지원해 경쟁률은 46.17대 1을 기록했다. 올해 신설된 이 학과는 배터리 소재·셀·모듈·팩 등 핵심 기술의 기초부터 산업 현장에서 요구되는 응용·공정 기술까지 아우른다. 1~2학년은 재학생 전원에게, 3~4학년은 삼성SDI 입사 전형을 통과한 학생에게 등록금 전액을 지원한다.삼성전자와 SK하이닉스가 연일 사상 최대 실적을 기록하고 있는 것은 반도체 계약학과 선호도를 높이는 주요한 요인이 됐다. SK하이닉스 연계 계약학과인 서강대 시스템반도체공학과와 고려대 반도체공학과의 2026학년도 정시 지원자는 전년 대비 각각 16.9%, 36.6% 늘었다. 삼성전자 연계인 성균관대 반도체시스템공학과 경쟁률은 4.44 대 1에서 5.33 대 1로 높아졌다.이미경 한국경제신문 기자 capital@hankyung.com