생글생글은 '생각하고 글쓰는' 힘을 길러줍니다
홈
[사진으로 보는 세상] "3D 안경 없이도 3D 공간감"
입력 2026.02.09 09:00
수정 2026.02.09 09:52
생글생글 930호
삼성전자가 지난 3일부터 6일 까지 스페인 바르셀로나에서 열린 유럽 최대 디스플레이 전시회 ‘ISE 2026’에 참가해 차세대 혁신 디스플레이와 솔루션을 대거 선보였다. 사진은 3D 전용 안경 없이도 3D 공간감을 구현한 삼성전자의 차세대 혁신 디스플레이 ‘스페이셜 사이니지’.
뉴스1
#생글생글
#사진으로 보는 세상
#3D
#공간감
