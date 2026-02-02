[사진으로 보는 세상] '오천피·천스닥' 시대 왔다

올 들어 급등세를 탄 코스피지수가 지난 달 27일 종가 기준으로 5000를 돌파했다. 전날 4년 만에 ‘천스닥’으로 올라선 코스닥지수도 상승세를 이어갔다. 서울 영등포 국민은행 딜링룸에서 직원들이 본격적인 ‘오천 시대’ 개막을 축하하고 있다.뉴스1