엔저와 J커브 효과

연합뉴스

NIE 포인트

고윤상 한국경제신문 기자

수능 국어 비문학에서 환율은 수험생들을 긴장시키는 킬러 문항의 단골 손님이었어요. 2022년 수능에서 금리와 환율, 국제 자본 이동의 상관관계를 다룬 문제가 등장했죠. 앞서 2014년에도 구매력평가설과 이자율평가설 지문이 나왔습니다. 평가원 모의고사에도 환율 이야기가 자주 등장해요. 수출국인 한국은 환율에 예민할 수밖에 없다는 점에서 환율 문제는 꼭 알아야 할 상식이기도 합니다.최근 환율을 보면 미국 달러를 비롯한 대부분 외국환은 강세를 나타내는데, 유독 약세인 곳이 있죠. 바로 일본 엔화입니다. ‘역대급 엔저’ 흐름이 계속되면서 일본 여행이 가장 좋다는 이야기가 많았는데요, 이런 흐름에 변화가 감지되고 있어요.그동안 일본은 전 세계에서 유일하게 ‘마이너스 금리’를 고수하며 돈을 풀어왔습니다. 물가가 오르지 않아 고민하던 일본 입장에선 돈을 흔하게 만들어(엔저) 수출을 늘리고 경기를 부양해야 했으니까요. 하지만 최근 일본 내 물가와 임금이 가파르게 오르자 일본은행도 드디어 금리인상 카드를 만지작거리고 있습니다. 돈줄을 쥐겠단 뜻이죠.돈은 금리가 낮은 곳에서 높은 곳으로 흐르죠. 만약 미국이 금리를 내리고 일본이 금리를 올리면 돈의 흐름은 일본을 향하게 됩니다. 그렇게 되면 엔화 수요가 늘고 엔화가 강세로 돌아서는 원리죠. 시장에서는 이런 변화를 ‘피벗(정책 전환)’이라고 불러요.여기서 우리가 주목해야 할 핵심 경제 개념이 등장합니다. 바로 ‘J커브 효과’입니다. 보통 환율이 오르면 수출품의 가격경쟁력이 생겨 무역수지가 개선된다고 배웁니다. 하지만 현실은 이론처럼 즉각적으로 반응하지 않죠. 오히려 환율이 변한 초기에는 무역수지가 더 악화했다가 시간이 흐른 뒤에야 개선되는 현상이 나타납니다. 그 그래프의 모양이 알파벳 ‘J’를 닮았다고 해서 붙은 이름입니다.왜 이런 시차가 발생할까요? 크게 두 가지 이유 때문입니다. 우선 계약 시기입니다. 기업들은 보통 분기나 연 단위로 수출입 계약을 미리 맺어둡니다. 환율이 오늘 변했다고 해도 가격은 바로 변하지 않죠. 또 소비자가 환율의 영향으로 가격이 변한 것을 체감하기까지 시차도 커요.일본 기업들이 누리던 엔저 특권이 사라지더라도, 이미 맺은 계약과 시장의 관성 때문에 일본의 무역수지는 단기적으로는 좋아 보이는 착시현상을 일으킬 수 있습니다. 하지만 시간이 흐를수록 일본 수출품의 가격표가 비싸지겠죠.한국과 일본은 전 세계 시장에서 자동차, 조선, 철강 등 주요 산업군이 겹치는 ‘수출 라이벌’입니다. 엔화 가치가 오른다는 것은 우리 기업엔 일단 호재입니다. 글로벌 시장에서 일본 차 가격이 오를 때 우리 차 가격이 상대적으로 저렴해 보이는 효과를 누릴 수 있기 때문이죠.하지만 ‘공짜 점심은 없다’는 경제 원칙을 잊어선 안 됩니다. 엔고는 일본에서 들여오는 핵심 부품과 장비의 가격 상승을 의미하기도 합니다. 특히 일본 의존도가 높은 반도체 장비나 정밀 화학 소재를 수입하는 우리 기업들에는 원가 부담으로 돌아올 수 있습니다.수능 비문학 지문에서 환율 문제는 단순히 ‘오르면 좋다, 내리면 나쁘다’의 차원을 넘어섭니다. 특정 경제 변수가 변했을 때, 그것이 시차를 두고 어떻게 연쇄반응을 일으키는지를 묻는 ‘인과관계’가 핵심입니다.만약 수능 지문에 J커브 효과가 나온다면, ‘마샬-러너 조건’ 개념까지 알아두면 좋아요. 환율 변화가 무역수지를 개선하기 위해서는 수출입 물량의 가격 탄력성 합이 1보다 커야 한다는 조건이죠. 즉 가격이 변했을 때 수요가 충분히 민감하게 반응해야 환율 효과가 나타난다는 뜻입니다. 어렵게 들리지만, 결국 “가격이 싸졌을 때 사람들이 줄을 서서 사야만 돈을 더 번다”는 것은 상식입니다.1. 한 국가의 중앙은행이 금리를 올리면 환율엔 어떤 영향을 줄까?2. J커브 효과를 설명해보자.3. 일본의 엔화 가치가 높아지면, 한국 수출기업엔 유리할까?