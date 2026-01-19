[생글기자 코너] 할인, 1+1의 유혹…과소비서 나를 지키는 법

아무리 싼 값에 샀다고 해도 소비자의 지갑에서 돈이 빠져나갔다는 사실은 변하지 않는다. 할인된 상품을 샀더라도 그것은 저축이 아니라 소비라는 점에 주의해야 한다.

편의점이나 대형마트에 가면 늘 눈에 띄는 문구가 있다. 각종 할인과 프로모션 안내 문구다. 기업들은 1+1, 정기세일, OO 데이 등 다양한 마케팅으로 소비자를 유혹한다.할인하는 상품을 사면 왠지 이득을 본 듯한 기분이 든다. 그래서 크게 필요하지 않은 물건까지 구입하곤 한다. 바로 여기에 함정이 있다. 기업은 소비자의 이런 심리를 정확히 파악해 마케팅을 펼친다. 할인된 가격에 구입하면 소비자가 이득을 본 것 같지만, 그렇다고 해서 기업이 손해를 보는 것은 아니다. 예를 들어 20만 원짜리 운동화를 할인해 15만 원에 구입했다면 소비자는 5만 원을 벌었다고 생각하기 쉽다. 그러나 애초에 그 신발의 가치가 20만 원이 아닌 15만 원이었을지도 모른다. 아무리 싼 값에 샀다고 해도 소비자의 지갑에서 돈이 빠져나갔다는 사실은 변하지 않는다. 할인된 상품을 샀더라도 그것은 저축이 아니라 소비라는 점에 주의해야 한다.물론 세일 상품을 사는 것이 나쁘다는 뜻은 아니다. 세일과 각종 프로모션은 소비자가 필요한 물건을 합리적 가격에 구입할 수 있는 좋은 기회다. 다만, 현명한 소비자라면 단순히 싸다는 생각에 집어드는 것은 아닌지, 꼭 필요한 물건인지 생각해봐야 한다. 꼭 써야 하는 물건이라면 할인된 가격에 구입하지 않더라도 합리적 소비라고 할 수 있다.앞으로 할인, 세일, 1+1 등을 내건 상품을 구입할 때는 잠깐 멈춰서 고민해보자. 정말 필요한 물건인가. 그 한 번의 질문이 과소비 위험에서 나를 지켜줄 것이다.김동현 생글기자(대전관저중 2학년)