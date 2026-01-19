본문 바로가기
[사진으로 보는 세상] 라스베이거스 누비는 현대차 자율주행 로보택시
입력 2026.01.19 10:00
수정 2026.01.19 10:00
생글생글 927호
현대자동차그룹이 운전자가 필요 없는 ‘레벨 4’ 수준의 자율주행 기술을 적용한 아이오닉 5 로보택시를 올해 말 미국 라스베이거스에서 상용화한다고 지난 12일 밝혔다. 아이오닉 5 로보택시가 미국 라스베이거스 시내를 주행하고 있다.
현대차그룹 제공
#생글생글
#자율주행차
#현대자동차
#사진으로 보는 세상
