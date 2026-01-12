생각하기와 글쓰기



경쟁률은 6.6대 1로 소폭 상승

2026학년도 전국 39개 의대 정시모집 지원자 수가 최근 5년 새 최소치를 기록했다. 의대 모집인원이 전년 대비 대폭 축소되면서 지원자가 줄어든 것으로 해석됐다. 일각에서는 의대 열기가 주춤해졌다는 분석도 나온다.4일 종로학원에 따르면 2026학년도 전국 39개 의대 정시 지원자는 7125명이다. 의대 정시모집 지원자는 2022학년도 9233명, 2023학년도 8044명, 2024학년도 8098명, 2025학년도 1만518명이다. 의대 모집인원이 큰 폭으로 증가한 2025학년도와 비교해 지원자가 32.3% 감소했고, 모집인원이 지금과 비슷한 2024학년도와 비교해도 지원자가 줄었다.2026학년도 의대 경쟁률은 6.61 대 1로, 의대 모집정원이 대폭 확대된 지난해 6.58 대 1보다 소폭 상승했다. 2025학년도 의대 정시 모집인원은 1599명이고, 2026학년도는 500명 이상 줄어든 1078명이다. 지역별 평균 경쟁률은 서울권 8개 대학 3.80 대 1, 경인권 4개 대학 7.04 대 1, 지방권 27개 대학 8.17 대 1로 나타났다. 경인·지방권 의대는 전년(2025학년도 기준 각각 4.65 대 1, 7.77 대 1) 대비 경쟁률이 크게 높아졌다.전국 의대 중에서는 고신대 경쟁률이 24.65 대 1로 가장 높았고, 이화여대가 2.94 대 1로 가장 낮았다. 서울권에서는 한양대가 4.43 대 1, 경인권에서는 인하대가 10.31 대 1, 충청권에서는 순천향대가 23.90 대 1로 최고 경쟁률을 기록했다.불수능과 의대 모집정원 축소에도 최상위권에서는 ‘소신 지원’이 이뤄졌다는 평가가 나온다. 주요 의대로 꼽히는 연세대(4.38 대 1)·가톨릭대(3.57 대 1)·성균관대(4.87 대 1)·울산대(4.33 대 1)·고려대(4.33 대 1)는 모두 전년 대비 경쟁률이 소폭 높아졌다. 서울대 의대는 3.20 대 1로 전년(3.50 대 1) 대비 하락했다.임성호 종로학원 대표는 “의대 열풍이 다소 주춤해진 것으로도 해석할 수 있는 상황”이라며 “다만 모집 정원 급감에 따른 일시적 현상인지는 정시 추가 합격 상황을 지켜봐야 한다”고 분석했다.고재연 한국경제신문 기자