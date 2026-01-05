[2027학년도 논술길잡이] 상위대 논술, 확통 등 선택과목 역량이 관건

최준원의 수리 논술 강의노트



2027학년도 수리논술 대비 전략

이미지 크게보기

▶확률과 통계 학습 포인트◀

▶기하 수리논술 학습 포인트◀

최준원 분당 미래탐구 수리논술 연구소장

2027학년도 수리논술에서도 주요 상위 대학의 경우 확률과통계 및 기하 등 선택과목의 역량이 여전히 논술 합격의 중요한 관건이 될 것으로 보인다. 연세대·고려대를 비롯한 14개 주요 상위 대학의 경우 미적분과 함께 확률과통계 및 기하가 출제 범위에 포함되어 있고, 최근 기출문제에서도 적정한 비율로 골고루 출제되고 있음을 확인할 수 있다. 따라서 이들 대학의 수리논술을 준비하려는 수험생이라면 먼저 자신의 선택과목 이수 여부를 확인하고, 이수하지 않았거나 학습이 미비한 과목이 있다면 이에 대한 대비 전략을 명확히 세워야 한다.1. 고1 수학의 <경우의 수> 단원을 확실하게 복습할 것.2. 확통 교과서 또는 EBS 교재 (확통 특강 - Level 1,2 위주) 등을 활용하여 개념 학습.3. 통계 단원의 경우 중학교 통계과정(분산,기댓값)과 연계하여 학습하면 보다 효과적임.1. 출제율이 가장 높은 이차곡선-포물선,타원,쌍곡선의 정의와 초점 공식을 암기할 것.2. 기하 교과서 또는 EBS 교재 (기하 특강 - Level 1,2 위주) 등을 활용하여 개념 학습.3. 공간도형(삼수선의 정리,정사영) 문항도 최근에 자주 출제되므로 교과서 예제 위주로 학습필요.