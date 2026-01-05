[경제야 놀자] 코스피 연 70% 뛰어도…투자자 절반은 손실?

주식 투자의 적 '인간의 심리'

급등세 종목 너도나도 추격 매수하고

본전 생각에 손절매 대신 물 타기도



수익 발생하면 과잉 확신 심화

'근자감'에 주식 더 자주 사고팔지만

매매 빈도 높을수록 수익률 내리막

본전은 생각하지 마

근자감을 조심하라

연말 성과급을 주식에 넣기 전에

NIE 포인트

유승호 한국경제신문 기자

주식 투자자에겐 행복한 한 해였을까. 코스피지수가 지난 1년간 70% 넘게 상승했고 코스닥 시가총액은 사상 처음으로 500조원을 돌파했다. 그러나 한 대형 증권사가 고객 계좌를 분석해보니 손실 구간에 있는 사람이 50%가 넘었다. 역대급 상승장에서도 그 정도이니 주식 투자가 어려운 일임은 분명해 보인다. 무엇이 ‘성공 투자’를 방해하는 것일까. 수많은 경제학자의 연구 결과는 다름 아닌 인간의 심리, 바로 우리 마음이 주식 투자에서 가장 큰 적이라고 지적한다.경제학자들은 개인투자자를 ‘비정보 거래자(uninformed trader)’로 분류한다. 기업의 내재 가치를 판단할 만한 정보와 적정한 주가 수준을 평가할 수 있는 전문 지식이 없는 채로 주식을 사고판다는 뜻이다.정보도 지식도 없이 시장에 뛰어들었으니 ‘카더라’ 하는 소문이나 단편적 뉴스, 막연한 감정에 휘둘려 투자에 관한 의사결정을 내리기 쉽다. 이런 투자자가 가장 흔하게 보이는 행태가 군집행동이다. 어느 주식이 급등세를 보이면 너도나도 추격 매수에 나선다. 추격 매수는 주가에 거품이 끼게 한다. 과도하게 오른 만큼 거품이 빠지면서 손실을 낼 위험도 커진다. 주가가 내릴 때도 비슷한 행태가 나타나 주가가 내재 가치 이하로 폭락하곤 한다.주변에서 들려오는 얘기에도 쉽게 현혹된다. 누가 무슨 종목에 투자해 얼마를 벌었다더라 하면 자기도 모르게 그 주식에 손이 간다. 종합적인 정보가 아니라 쉽게 떠올릴 수 있는 정보를 기초로 결정을 내리는 가용성 편향이다.특정 가격을 판단의 기준으로 삼는 ‘닻 내림 효과’(앵커링 효과)도 주식 투자 시 주의해야 하는 심리적 편향이다. 어느 주식을 주당 5만원에 샀는데 4만원으로 내리면 본전 생각에 손절매하기가 어렵다. 싸졌다는 생각에 물타기를 하기도 한다. 하지만 매수가는 주식의 가치를 평가할 때 아무런 기준점이 되지 못한다는 사실을 기억해야 한다.초보 투자자도 왠지 주식 투자로 돈을 벌 수 있을 것 같은 근거 없는 자신감에 빠질 때가 있다. 이런 ‘근자감’을 행동경제학 용어로 ‘과잉 확신’이라고 한다. 소폭이라도 수익을 내면 과잉 확신은 더 심해진다. 운이 아니라 실력이라고 생각한다는 것이다.하지만 주의해야 할 것이 있다. 과잉 확신에 빠진 투자자는 주식을 더 빈번하게 사고파는 경향이 있는데, 이렇게 주식을 샀다 팔았다 하는 행위 자체가 수익률을 떨어뜨릴 수 있다. 자본시장연구원이 2021년 발표한 ‘코로나19 국면의 개인투자자 투자 행태와 투자 성과’ 보고서에 따르면 주식을 자주 사고팔수록, 투자 종목을 자주 교체할수록 수익률이 낮아지는 것으로 나타났다.NH투자증권도 최근 이와 비슷한 분석 결과를 내놨다. 지난 1~9월 이 회사 고객의 투자 성적을 성별·연령별로 분석했더니 여성의 수익률이 남성보다 좋았다. 성별에 따른 차이 중 눈에 띄는 것이 매매 빈도였다. 남성 고객의 평균 회전율(매매 빈도 지표)이 181.4%로 여성(85.7%)의 두 배가 넘었다.너무 잦은 거래가 수익률을 떨어뜨리는 요인이라면 주식 창을 자주 열어보지 않는 것이 투자 성과를 높이는 데 도움이 된다고 할 수 있다. 그러나 하락장에선 주식 창을 너무 멀리하는 것도 위험하다.조지 로언스타인 카네기멜런대 교수가 이끄는 연구팀이 지난 5월 발표한 논문 ‘주의 효용, 개인투자자에게서 얻은 증거’에 따르면 투자자들은 주가가 오를 때 주식 계좌에 더 자주 접속하는 것으로 나타났다. 빨간색 주식 창을 확인하면서 즐거움을 느끼기 때문이다. 연구팀은 이런 현상을 ‘주의 효용’이라고 했다. 반대로 주가가 내릴 땐 계좌에 접속하는 빈도가 낮아졌다. 문제는 주가가 하락할 때 계좌를 열어보지 않으면 적절한 손절매 타이밍을 놓쳐 손실 폭이 커지고 손실 기간도 길어질 수 있다는 점이다.연말을 앞두고 투자자들이 조심해야 할 심리적 편향이 하나 더 있다. 심적 회계라는 것이다. 인간은 똑같은 돈도 ‘공돈’이라고 생각하면 쉽게 쓰는 경향이 있다. 이런 심리로 인해 평소 월급을 아껴 쓰는 사람도 연말 성과급은 쉽게 쓰기도 한다. 모처럼 목돈이 들어왔다고 해서 무리하게 주식에 ‘몰빵’했다가 후회하는 일이 없도록 주의할 필요가 있다.1. ‘비정보 거래자’의 대표적 투자 행태를 살펴보자.2. 과잉 확신에 빠진 투자자가 수익률이 낮은 이유는?3. 투자 성과를 높이는 데 도움이 되는 방법을 찾아보자.