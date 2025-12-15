[테샛 공부합시다] "테샛, 나의 성장과 미래를 밝혀줄 등대"

수상자 인터뷰



101회 고교 개인부문 대상 김나은 (하나고등학교 2학년)

지난 11월에 시행한 테샛 101회 시험에서 고교 개인 부문 대상을 차지한 김나은 학생(하나고 2학년·사진)은 첫 시험에서 대상이라는 값진 성과를 거뒀다. 김나은 학생과 서면 인터뷰를 진행했다.경제학을 공부하면서 제가 어느 정도로 경제를 정확하게 이해하고 있는지 궁금했습니다. 다른 경제 시험과 달리 테샛은 한국경제신문에서 주관하는 공신력 있는 시험이며, 이론뿐 아니라 시사·경제와 상황판단의 응용력까지 종합적으로 평가한다는 점이 가장 매력적이었습니다. 단순히 경제이론을 공부하는 것을 넘어 실제 경제 현상을 분석할 수 있는 능력을 기르고 싶었고, 이는 제가 꿈꾸는 진로에도 도움이 될 것이라고 생각했기에 테샛에 응시하게 되었습니다.학교에서는 1학년 통합사회의 경제 수업과 학교 정규 과정인 AP 미시·거시 경제학 수업이 경제학적 사고의 기반을 다지는 데 큰 도움이 됐습니다. 또한 교내 경제·경영 동아리 BSRA에서 부원들과 진행한 탐구 활동을 통해 단순한 이론 학습에서 그치지 않고 실제 경제 현상에 적용하고 분석하는 능력을 키울 수 있었습니다. 그리고 어린 시절부터 부모님과 함께 각종 사회 현안에 관해 토론했고, 그 과정에서 자연스럽게 관련 신문 기사와 뉴스를 틈틈이 챙겨 보는 습관이 생겨 시사에 대한 안목을 넓힐 수 있었습니다. 테샛을 준비하는 과정에서는 한국경제신문에서 발행하는 중고생 경제·논술 신문 ‘생글생글’을 자주 읽었습니다. 기사를 읽을 때 모르는 용어나 개념이 나오면 따로 정리해두었는데, 덕분에 실제 시험에서 시사·경제 문제를 보다 수월하게 풀 수 있었습니다.학교 수행평가와 비교과활동 등으로 바쁜 시기에 테샛 일정이 겹치면서 준비하는 데 많은 시간을 투자하진 못했습니다. 그래서 내가 어느 정도 수준인지 가볍게 시험해보자는 마음으로 응시했는데, 예상보다 좋은 결과를 얻어 정말 놀라면서도 기쁘고 뿌듯했습니다. 사실 테샛을 준비하다 보니 제가 잘 알고 있다고 생각한 개념 중에서도 명확하게 설명하지 못하는 부분이 있었습니다. 또한 새로운 개념을 학습하며 아직 배워야 할 것도 많았기에 절대 자만해서는 안 된다는 점을 깨달았습니다. 그런 과정에서 경제에 더 매료돼 탐구하게 되었고, 저 스스로 성장하고 있음을 느끼는 소중한 시간이었습니다.저는 경제학과에 진학해 금융공학과 계량경제학 등을 배우고 프로그래밍과 데이터 분석 기법을 활용해 실제 경제 현상을 정량적으로 분석하고, 복잡한 경제문제를 해결할 수 있는 능력을 갖춘 사람으로 성장하고자 합니다. 또한 사회학, 인류학 등 아직 배워보지 못한 분야도 공부하며 시야를 넓히고 이를 바탕으로 공익을 추구하며 실제 사회 문제 해결에 기여함으로써 더 나은 사회를 만드는 데 의미 있는 역할을 하고 싶습니다.정영동 한경 경제교육연구소 연구원