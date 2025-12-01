자료의 요약과 표현 ⑦



샤를 조셉 미날드는 ‘나폴레옹 진군 맵(Napoleon＇s March Map)’을 통해 나폴레옹의 러시아 원정 이야기를 시각화하여 나타내었습니다. 데이터로 역사를 이야기하는 이 지도를 분석해 보면서 스토리텔링형 데이터 시각화를 경험해 보시기 바랍니다.

이미지 크게보기 나폴레옹 진군 맵(Napoleon, s March Map)

홍창섭 경희여고 수학교사

〈Beautiful Evidence〉에서 이 지도를 “정보 그래픽의 완벽한 형태”라 평가하며 “데이터가 직접 이야기하게 한다”라고 했습니다. 따라서 이 지도는 지도 기반 시각화, 시간·공간 분석, 스토리텔링형 데이터 시각화의 기초를 마련했다는 평가를 받습니다.

지난 생글생글 916호, 919호의 ‘재미있는 수학’에서 역사적으로 의미가 있는 창의적인 그래프의 사례를 알아보았습니다. 이번에는 마지막으로 프랑스의 황제 나폴레옹의 진군 맵 이야기를 소개합니다.1812년 여름, 유럽을 제패한 나폴레옹의 제국은 막강했지만, 러시아의 독자적 행보는 그의 자존심을 자극했습니다. 나폴레옹은 영국을 압박하기 위해 1806년 유럽 대륙과 영국의 통상을 금지하는 대륙봉쇄령을 내렸는데, 러시아 황제 알렉산드르 1세가 영국과의 무역을 재개하자 나폴레옹은 이를 대륙봉쇄령에 대한 명백한 배신으로 간주했습니다. 결국 응징이라는 명분 아래 나폴레옹은 군대를 이끌고 러시아로 향하는, 역사상 가장 대규모의 원정을 시작했습니다.당시 나폴레옹이 이끌던 총병력은 60만 명으로, 유럽 동북부와 중부에 있던 프로이센으로부터 2만 명, 오스트리아로부터 6만 명을 지원받았습니다. 하지만 그는 러시아의 지형과 기후, 그리고 러시아인의 끈질긴 전략을 과소평가했습니다. 러시아군은 정면 대결 대신 후퇴를 택했고, 퇴각하는 길마다 마을과 농지를 불태웠습니다. 이른바 ‘초토화 전략’이었습니다. 프랑스 연합군의 말들은 사료가 없어 떼죽음을 당했습니다. 이에 말이 이끌던 보급 마차들은 본대(本隊)를 따라잡지 못하게 되어 병사들은 부대를 이탈해 식량을 찾아 헤맸습니다. 보급로는 끊겼고, 프랑스 연합군은 스스로 굶주림과 추위 속에 고립되고 말았습니다.1812년 9월 14일, 마침내 프랑스 연합군은 모스크바에 입성했습니다. 그러나 승리의 기쁨은 오래가지 않았습니다. 도시 전체가 불길에 휩싸였던 것입니다. 러시아인들은 점령당하느니 스스로 도시를 불태우기로 했습니다. 불은 나흘 동안 타올랐고, 모스크바의 대부분이 잿더미로 변했습니다. 나폴레옹은 폐허 속에서 알렉산드르의 항복을 기다렸지만, 답장은 오지 않았습니다. 그 대신 러시아의 혹독한 겨울이 다가오고 있었습니다.10월, 프랑스 연합군은 퇴각을 시작했습니다. 하지만 돌아가는 길은 진군보다 더 참혹했습니다. 영하 30℃에 육박하는 한파 속에서 병사들은 단추가 부서져 군복을 여밀 수도 없었습니다. 굶주림과 동상, 질병이 병사들을 차례로 쓰러뜨렸습니다. 모스크바로 향했던 대군은 결국 몇만 명만 살아 돌아왔습니다.이 원정은 나폴레옹의 제국을 무너뜨린 결정적 패전으로 기록됩니다. 동맹국이던 프로이센과 오스트리아는 등을 돌렸고, 1814년 파리가 함락되면서 그는 황제의 자리에서 쫓겨났습니다. 19세기 프랑스의 토목기사 샤를 조제프 미나르, 1781~1870)는 나폴레옹의 러시아 원정 이야기를 위와 같이 시각화했으며, 이는 나폴레옹 진군 맵(Napoleon’s March Map)이라 불립니다.이 지도를 살펴보면 두 가지 색을 사용한 것을 알 수 있습니다. 황갈색 선은 폴란드에서 러시아로 향하는 군대의 행진을, 검은색 선은 프랑스로 향하는 군대의 귀환을 보여줍니다. 선의 두께는 군대의 규모를 말해줍니다. 선이 두꺼울수록 규모가 크다는 것을 의미합니다. 러시아로 향하는 행진을 나타내는 황갈색을 보면 병력 규모가 점점 줄어드는 모습이 드러납니다. 귀환을 표시하는 검은색 선 역시 그 규모가 크게 감소했음을 명확히 보여줍니다. 이 그래프는 지도 기능도 갖추고 있어 군대가 어떻게 이동했는지를 실제 지리와 함께 확인할 수 있습니다. 또한 아래에 표시된 온도 꺾은선그래프는 러시아에서 프랑스로 퇴각하는 과정에서 추위 역시 나폴레옹 연합군을 괴롭혔다는 점을 보여줍니다.이 지도는 병력, 거리, 위치, 시간, 기온이라는 다섯 가지 변수를 한 장의 그림으로 나타낸 데이터 시각화의 대표 사례로 꼽힙니다. 또한 이 나폴레옹 진군 맵을 보면 효율적이면서도 자세하고, 그 여정이 얼마나 끔찍했는지를 여실히 드러냅니다. 앞서 설명한 나폴레옹의 진군 이야기가 여기에 다 담겨 있어 지도가 마치 이야기를 들려주는 듯합니다. 예일대 명예교수인 통계학자 에드워드 롤프 터프티(1942~)는 자신의 저서