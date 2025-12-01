금융기관의 역할

금융기관의 역할

금융중개기관과 금융투자회사

은행과 비은행

금융투자회사

√ 기억해주세요

김형진 중앙대 강사

금융기관은 금융시장에서 자금 거래와 관련된 일을 담당하는 기업이다. 자금이 필요한 수요자와 여유자금을 저축하려는 공급자 사이를 직간접적으로 연결하는 역할을 한다. 상품시장에도 도매상에서부터 대형할인마트나 편의점 같은 다양한 판매업체가 있어 생산자와 소비자가 직접 거래하는 불편을 줄여주어 상품거래를 쉽게 할 수 있다. 이처럼 금융시장에도 금융기관이 있어 자금 거래가 원활히 이루어지고, 많은 자금 거래가 발생한다. 이번 주는 금융시장에 존재하는 금융기관의 역할과 유형에 대해 살펴보겠다.금융기관의 가장 중요한 역할은 자금 중개 기능이다. 자금 중개는 저축자의 여유자금을 대출자에게 연결해 자금이 필요한 곳으로 효율적으로 이동하는 역할을 말한다. 또한 금융기관은 지급결제 역할을 수행한다. 사람들은 친구에게 돈을 빌려주거나 세금을 납부하는 등 다양한 이유로 보유 중인 자금을 다른 곳으로 옮겨야 하는 상황이 발생하는데, 그때마다 직접 현금을 들고 이동하는 것은 많은 불편이 따른다. 금융기관은 자금 이동을 안전하고 효율적으로 처리할 수 있는 결제 시스템을 제공함으로써 이러한 불편을 해소한다. 이 외에도 금융기관은 다양한 금융상품을 공급해 저축자가 위험을 분산·관리할 수 있는 수단을 마련해주며, 보유 중인 금융상품을 필요할 때 쉽게 현금으로 전환할 수 있도록 하는 기능도 수행한다.금융기관의 분류는 우선 근거 법률과 같은 제도적 기준에 따라 이루어진다. 이 중에서도 주된 업무의 성격이 유사한 금융기관끼리 묶는 방법이 널리 쓰이고 있다. 이에 따르면 금융기관은 크게 금융중개기관과 금융투자회사로 구분할 수 있다. 금융중개기관은 간접금융시장에서 금융중개 업무를 담당하는 곳으로, 은행과 비은행금융기관이 있다. 금융투자회사는 직접금융시장에서 자금을 필요로 하는 회사들이 증권을 발행하는 것을 주선하고 매각을 용이하게 하는 역할을 한다. 증권회사가 이러한 역할을 담당하는 대표적 금융기관이다. 이처럼 간접금융시장과 직접금융시장에서 금융기관의 업무는 조금 다르다. 결국 금융기관의 궁극적 역할은 여유자금을 가진 사람에게서 자금을 필요로 하는 사람에게 원활하게 자금이 이동되도록 하는 것이다. 자금 중개를 위해 금융시장에는 금융기관이 반드시 있어야 한다.은행은 금융중개기관의 대표다. 은행은 저축자로부터 수취한 예금의 상환을 보장하고, 스스로 위험을 부담하면서 자금의 수요자에게 대출을 제공한다. 이러한 구조를 통해 금융투자회사보다 자금 중개에서 적극적인 역할을 담당한다. 우리나라의 경우 은행은 다시 일반은행과 특수은행으로 구분된다. 일반은행은 다시 전국을 대상으로 영업하는 8개의 시중은행과 주로 특정 지방을 중심으로 운영하는 6개의 지방은행이 있다. 특수은행에는 한국산업은행, 한국수출입은행, 중소기업은행, 농협은행, 수협은행의 5개가 있다. 특수은행의 경우 그 이름에서 알 수 있듯 농업 진흥이나 중소기업 지원 등과 같은 특정 목적을 위해 설립된 은행이다.은행금융기관(非)은 넓은 의미로 금융투자회사까지 포함하는 은행을 제외한 모든 금융기관을 지칭하지만, 좁은 의미로 사용하는 경우 금융중개기관 중에 은행법을 따르는 은행이 아니면서 예금과 대출 업무를 담당하는 곳을 말한다. 우리나라에는 상호저축은행과 지역농협, 지역수협, 신용협동조합, 새마을금고, 산림조합 등과 같은 신용협동기구와 우체국예금 등이 있다.금융투자회사는 예금과 같은 은행 고유의 업무를 제외한 모든 금융업무를 하는 금융기관이다. 주로 주식, 채권 등의 증권을 매매하고 중개하는 업무와 더불어 금융상품을 만들고 판매하는 회사다. 우리나라의 경우 대표적 금융투자회사로 증권회사와 자산운용사가 있다. 증권회사는 자금을 필요로 하는 기업이 증권을 발행해 자금을 조달하는 업무를 돕거나 발행된 증권의 매매를 중개하거나 개인이 매매하는 것을 자문하는 역할을 한다. 자산운용사는 여유자금을 가진 사람들로부터 자금을 모아 주식이나 채권을 구매해 수익을 창출하는 곳이다.