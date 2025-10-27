goalpost는 축구에서 골문을 의미합니다. move the goalposts는 문자 그대로 ‘골대를 옮기다’라는 뜻인데요. 스포츠뿐 아니라 협상이나 논의 중에 한쪽이 자신에게 유리하게 기준이나 조건을 바꾸는 상황을 비유적으로 나타낼 때 사용합니다.

US President Donald Trump has said South Korea’s pledge to invest $350 billion in the US under a trade agreement must be paid all in cash.



“We’ve never been treated properly by other countries, but now we’re doing very well,” he said.



The US president’s comments come as negotiators struggle to finalize the structure of South Korea’s $350 billion investment package.



In July, Washington agreed to reduce tariffs on South Korea to 15% from 25% in exchange for Seoul investing $350 billion in the US.



However, their dispute has intensified after the Wall Street Journal reported that Howard Lutnick, the US commerce secretary, has urged Seoul to increase the figure above the $350 billion.



Seoul officials complain that the White House is moving the goalposts before reaching a final deal.

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

도널드 트럼프 미국 대통령은 한미 무역 협정에 따라 한국이 미국에 약속한 3500억 달러 규모의 투자는 전액 현금으로 지불해야 한다고 밝혔다.“우리는 다른 나라들로부터 결코 제대로 대우받지 못했지만, 이제는 잘하고 있다”고 말했다.트럼프 대통령의 발언은 한미 협상단이 3500억 달러 규모의 한국 투자 패키지 구조를 마무리하는 데 어려움을 겪고 있는 가운데 나왔다지난 7월 미국은 한국이 미국에 3500억 달러를 투자하는 조건으로 한국산 제품에 대한 관세를 25%에서 15%로 인하하기로 합의했다.그러나 “하워드 러트닉 미국 상무장관이 한국은 3500억 달러보다 더 많은 금액을 미국에 투자해야 한다고 압박했다”고 월스트리트 저널이 보도하면서 양국의 갈등은 더욱 심화되었다.한국 정부 관계자들은 백악관이 최종 합의에 도달하기도 전에 조건을 바꾸고 있다며 불만을 토로했다.한국 제품에 대한 미국의 관세를 낮추기 위해 지난 7월 한국은 미국에 3500억 달러 규모의 신규 투자를 하기로 합의한 후 이 금액을 어떤 방식으로 투자할지 미국과 구체적인 협의를 이어갔습니다.그러나 협의가 진행되는 과정에서 트럼프 미국 대통령은 해당 금액을 전액 현금으로, 그것도 선불로 납부할 것을 요구했고, 하워드 러트닉 미국 상무장관은 한국이 추가로 투자해야 한다고 주장하는 등 기존 관세 협상 내용에는 포함되지 않은 요구를 했다는 기사의 일부입니다.예문 아랫부분에 ‘기준이나 조건을 바꾸다’라는 의미로 move the goalposts라는 표현을 사용했습니다. goalpost는 축구에서 골문을 의미합니다. move the goalposts는 문자 그대로 ‘골대를 옮기다’라는 뜻인데요, 어떻게 ‘규칙이나 조건을 바꾸다’라는 의미로 사용하게 되었을까요?축구 경기 중 상대팀 선수가 골을 넣기 좋은 위치에서 슛을 하려는 순간, 누군가가 골대 위치를 바꾼다고 상상해보세요. 당연히 공정하지 않은 경기가 되겠지요. 이처럼 move the goalposts라는 표현은 스포츠뿐 아니라 협상이나 논의 중에 한쪽이 자신에게 유리하게 기준이나 조건을 바꾸는 상황을 비유적으로 나타낼 때 사용합니다.예를 들어, 부모님이 중간고사에서 평균 90점 이상 받으면 스마트폰을 바꿔주겠다고 약속했는데, 실제로 중간고사에서 90점을 넘기자 기말고사에서도 90점 이상을 받아야 스마트폰을 사주겠다고 조건을 변경한다면 move the goalposts 상황이 되는 거지요. 또 다른 예로 I was about to finish the project, but my boss moved the goalposts and added more work(내 프로젝트를 거의 끝내고 있는데, 상사가 기준을 바꿔서 일을 추가로 주었어).change the rules 또는 change the standards와 의미가 같지만, move the goalposts는 스포츠 경기를 떠올리게 해 보다 생동감 있는 표현이 됐습니다.