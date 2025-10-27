XR 헤드셋

삼성전자가 구글, 퀄컴과 공동 개발한 첫 확장현실(XR) 헤드셋 ‘갤럭시 XR’을 공개했다. 국내 가격은 269만원으로 책정했다. /한경DB

제미나이 안내받으며 가상세계 여행

‘비전 프로’ 가격 절반 수준

임현우 한국경제신문 기자

삼성전자가 베일에 가려져 있던 확장현실(XR) 헤드셋 ‘갤럭시 XR’을 지난 22일 출시했다. 삼성전자와 구글, 퀄컴이 공동 개발한 ‘안드로이드 XR’ 플랫폼을 최초로 탑재한 헤드셋이다. 이들은 메타와 애플이 주도하는 XR 헤드셋 시장에서 강력한 인공지능(AI) 기능과 풍부한 콘텐츠로 시장의 판도를 바꾼다는 청사진을 내놨다. 저스틴 페인 구글 XR 제품관리 총괄은 “하드웨어, 소프트웨어, 시장 진출까지 원 팀이 돼 개발했다는 데서 큰 의미가 있다”고 했다.XR 헤드셋은 가상현실(VR), 증강현실(AR), 혼합현실(MR)을 아우르는 기술을 통합한 새로운 형태의 웨어러블 기기다. 기기에서 나오는 스크린 공간에 가상 콘텐츠와 앱이 배치돼 이용자는 새로운 방식으로 작업하거나 콘텐츠를 이용할 수 있고, 구글의 AI 모델인 제미나이 등과 대화하면서 현재 보고 있는 내용에 대한 정보를 얻을 수 있다.갤럭시 XR로 구글 지도를 실행한 뒤 3D 환경으로 구현된 뉴욕 맨해튼의 스카이라인을 감상하고, 제미나이에 피자집을 추천받아 2D 사진과 AI로 재구현된 점포 내부를 1인칭 게임처럼 돌아다닐 수 있다. 또 유튜브에 업로드된 VR 영상을 감상하면서 제미나이에 “저 건물은 뭐야”라고 묻거나, 게임을 즐기면서 실시간으로 공략법을 들을 수도 있다. 삼성전자는 네이버의 스트리밍 플랫폼 ‘치지직’에서도 XR 전용 콘텐츠를 선보일 계획이다. 또 어도비, MLB, NBA 등 글로벌 주요 서비스와 연계된 XR 콘텐츠도 제공한다.갤럭시 XR 헤드셋의 무게는 545ｇ으로, 이마와 머리 뒤쪽의 압력을 고르게 분산하고 탈부착에 따라 외부 빛을 막는 외부광 차단 패드가 붙어있는 등 인체공학적 디자인으로 설계됐다. 디스플레이는 3552x3840 해상도의 4K 마이크로 OLED 화면이 탑재됐고 고해상도 패스스루 카메라 2개에 공간·동작 인식 카메라 6개, 안구 추적 카메라 4개 등으로 정밀한 화면·동작 인식 기술이 들어갔다. 구글 지도, 포토, 유튜브 XR 등 구글의 기본 서비스는 물론 기존 스마트폰에서 사용하던 기능들도 갤럭시 XR에서 구현된다. 갤럭시 XR은 텍스트, 이미지뿐만 아니라 음성, 영상 등 다양한 유형의 정보를 동시에 이해하고 처리하는 멀티모달 인공지능(AI)에 특화돼 있다. 예를 들어 음성으로 유튜브에서 원하는 영상 콘텐츠를 찾아달라고 한 후 시선을 움직여 결과물을 선택하고 손가락을 맞닿게 하는 제스처로 실행하는 식이다.이 제품은 애플과 메타가 먼저 내놓은 헤드셋에 비해 ‘가성비’를 강점으로 내세우고 있다. 갤럭시 XR의 국내 공식 판매가는 269만원으로, 가장 싼 모델이 499만원이고 1TB 모델은 560만원에 육박하는 비전 프로와 비교하면 절반 수준이다. 다만 70~80만원대에 유통 중인 ‘메타 퀘스트 3’나 ‘PICO 4 울트라’ 같은 보급형 기기에 비하면 비싸 일반 이용자가 가볍게 접근하기 어렵다는 지적도 있다. XR 시장의 성장에 발맞춰 규모의 경제를 얼마나 실현하느냐가 관건이 될 전망이다.