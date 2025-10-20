헥토콘

오픈AI 기업가치 5000억 달러로 불어나

지난 1일 한국을 방문한 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 취재진에게 엄지손가락을 치켜들고 있다. 한경DB

AI 열풍 속…美·中서 헥토콘 잇따라 탄생

임현우 한국경제신문 기자

‘챗GPT’를 운영하는 오픈AI의 몸값이 5000억 달러(약 700조원)로 불어나 세계에서 가장 가치 있는 스타트업에 등극했다. 블룸버그통신에 따르면 오픈AI는 최근 직원들이 보유한 지분을 매각하는 거래를 마무리하는 과정에서 기업가치를 5000억 달러로 평가받았다. 일론 머스크가 이끄는 우주 기업 스페이스X의 기업가치(4000억 달러)를 뛰어넘은 것이다.주식시장에서 거래되는 상장사의 몸값은 시가총액(주가×발행주식 수)으로 쉽게 알 수 있다. 오픈AI처럼 아직 증시에 데뷔하지 않은 비상장기업의 가치는 외부 투자를 유치하거나 지분을 거래하는 과정에서 간접적으로 산정된다. 이게 10억 달러를 넘어선 기업은 ‘유니콘(unicorn)’이라고 한다. 신화 속 동물인 유니콘과 같이 현실에서 보기 쉽지 않다고 해서 붙은 이름이다. 기업가치가 100억 달러를 돌파하면 ‘데카콘(decacorn)’이라고 부른다. 유니콘의 유니가 숫자 1을 뜻하는 데서 착안해 숫자 10을 뜻하는 접두어 데카로 바꾼 것이다. 1000억 달러를 넘어서면 ‘헥토콘(hectocorn)’이라고 한다. 숫자 100을 의미하는 헥토에서 유래했다.유니콘의 100배 몸값을 자랑하는 헥토콘 기업은 몇 개나 될까. 시장조사 업체 CB인사이트에 따르면 전 세계에 모두 6개로 조사됐다. 니혼게이자이신문은 “인공지능(AI) 열풍에 힘입어 1년 새 4개 기업이 새롭게 헥토콘이 됐다”며 “6곳의 가치를 합산하면 일본 정부 예산의 두 배 수준”이라고 했다.아쉽게도 한국에는 없고 미국에 5곳, 중국에 한 곳이다. 미국에는 오픈AI와 스페이스X 외에 빅데이터 분석 플랫폼 업체인 데이터브릭스(1000억 달러), 머스크가 운영하는 또 다른 AI 기업인 xAI(1130억 달러), 오픈AI의 경쟁사인 앤스로픽(1830억 달러)이 있다. 중국에선 ‘틱톡’ 운영 업체인 바이트댄스(3000억 달러)가 이름을 올렸다.2015년 비영리단체로 설립된 오픈AI는 “인류 전체에 이익이 되는 방식으로 디지털 지능을 발전시키겠다”는 목표를 내걸었다. 지난해 10월 헥토콘에 진입한 데 이어 1년 만에 기업가치가 세 배로 불어났다. 오픈AI의 성장은 말 그대로 파죽지세다. 챗GPT가 요청받은 하루 평균 메시지는 지난해 6월 4억5100만 건에서 올해 6월 26억2700만 건으로 폭증했다. 챗GPT의 한국 이용자 수는 지난달 2000만 명을 넘긴 것으로 추정된다.오픈AI는 생성 AI 시장에서 구글, 앤스로픽, xAI 등과 경쟁하는 한편 엔비디아 등과 함께 수조 달러를 투입해 세계 곳곳에 데이터 센터를 구축하고 있다. 아직 흑자를 내지는 못하고 있다. 상반기 매출이 43억 달러를 기록했지만 손실이 78억 달러로 더 컸다. 현금이 풍부한 미국 빅테크에 비해 ‘쩐(錢)의 전쟁’에서 불리한 조건인 셈이다. 그럼에도 대규모 자금 조달을 이어가며 규모의 경제를 달성하는 데 집중하고 있다.