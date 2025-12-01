순환거래

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO, 왼쪽부터)와 도널드 트럼프 미국 대통령, 젠슨 황 엔비디아 CEO가 인사를 나누고 있다. AFP연합뉴스

“닷컴버블 때 벤더 파이낸싱과 닮아”

젠슨 황 “투자 때문에 구매하지 않아”

임현우 한국경제신문 기자

‘인공지능(AI) 거품론’이 세계 증시를 불안하게 하는 가운데 미국 반도체 기업 엔비디아가 실적을 발표했다. 엔비디아의 회계연도 3분기(8~10월) 매출은 1년 전보다 62% 늘어난 570억 달러로 사상 최대였다. 주당순이익(EPS)은 1.3달러로 역시 시장 예상을 웃돌았다. 엔비디아는 지금의 성장세가 이어져 4분기(11월~내년 1월) 매출은 650억 달러를 올릴 것으로 내다봤다. 흠잡을 데 없는 성적표로 AI 거품론을 진정시키는 듯했지만 논란을 완전히 불식시키진 못했다. 논란의 중심에는 ‘순환거래(circular deals)’가 있다.순환거래는 기업들이 반도체, 인프라, AI 모델 등을 사고팔면서 고객사이자 투자자로 엮이는 구조를 가리킨다. “AI 생태계가 확장하는 과정에서 자연스러운 현상”이란 평가와 “한쪽 사업이 흔들리면 연쇄적 충격이 올 것”이란 우려를 동시에 받고 있다.엔비디아는 지난 9월 오픈AI와 전략적 제휴를 맺었다. 엔비디아가 오픈AI에 최대 1000억 달러를 투자하고, 오픈AI는 엔비디아 칩을 수백만 개 구매하는 내용이다. 10월에는 또 다른 반도체 기업인 AMD도 오픈AI와 손잡았다. AMD는 오픈AI에 수백억 달러 규모의 AI 칩을 판매하는 한편, 오픈AI가 AMD 지분 최대 10%를 싼값에 인수할 수 있는 선택권을 부여했다.미국 경제지 월스트리트저널(WSJ)은 “낙관적 투자자에게는 ‘윈윈’으로 보일 수 있지만, AI 거품을 의심하는 회의론자에게는 또 다른 근거를 제공한 사례”라고 했다. 돈을 주며 물건을 팔아 매출을 부풀릴 수 있는 구조라는 것이다.데이터센터 임대업체 코어위브도 상황이 비슷하다. 엔비디아는 코어위브 지분 5%를 보유하고 있고 코어위브에 칩을 팔고 있다. 엔비디아는 2032년까지 코어위브가 팔지 못한 클라우드 컴퓨팅 용량을 전부 매입하겠다고 약속했다. 코어위브의 최대 고객사는 마이크로소프트인데, 이들은 오픈AI의 투자자이기도 하다.일각에서는 이런 식으로 얽힌 빅테크들의 순환거래가 2000년 전후 닷컴버블 때의 ‘벤더 파이낸싱(vendor financing)’과 닮았다고 지적한다. 당시 통신장비 업체들은 대출, 보증 등을 활용해 자금력이 부족한 통신사의 설비투자에 자금을 지원했다. 주고받기식 거래로 장비업체 매출이 급증했지만, 문제는 거품이 꺼진 이후였다. 통신업체들이 경영난에 빠지고 투자를 줄이자 장비업체들이 부실채권을 떠안고 막대한 손실을 입었다.현재 AI 기업들 사이의 거래는 구매를 위한 대출이 수반되지 않았다는 점에서 전통적인 벤더 파이낸싱은 아니라는 반론도 있다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “기업들이 우리 칩을 사는 건 투자가 아닌 품질 때문”이라고 했다. WSJ는 “순환거래가 꼭 문제가 있는 구조는 아니다”면서도 “상승기에는 선순환으로 작용하지만 하락기에는 악순환으로 바뀔 수 있다”고 짚었다.