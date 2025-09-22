Deep South는 조지아, 앨라배마, 사우스캐롤라이나, 미시시피, 루이지애나 등과 같이 미국의 지도상 남쪽 지역을 의미합니다. 미국 남북전쟁 전에는 목화 산업이 수입의 대부분을 차지해 cotton states로 불렸습니다.

The US Immigration and Customs Enforcement (ICE) raided the construction site of a Hyundai-LG Energy battery plant in Georgia in early September, detaining some 300 South Korean nationals who were working on short-term visas.



The surprise raid may be part of the Donald Trump administration’s effort to win the 2026 mid-term elections, said Kim Dong-suk, president of the Korean American Grassroots Conference.



“The Trump administration is currently more focused on winning elections than on diplomacy.”



Trump backed the raid on the plant under construction in Georgia, saying “I would say that they were illegal aliens, and ICE was just doing its job.”



Georgia has emerged a new battleground in the Deep South for the 2026 mid-term elections.



In the 2020 presidential election, Joe Biden narrowly defeated Trump in the state. It marked the first time a Democrat carried the state since 1992.



9월 초 미국 이민세관단속국은 조지아주에 건설 중이던 현대-LG에너지 배터리 공장을 급습해 단기비자로 근무하던 한국인 300여 명을 체포했다.김동석 미주 한인유권자연대 대표는 이번 기습 단속이 도널드 트럼프 행정부가 2026년 중간선거에서 승리하기 위한 전략의 일환으로 볼 수 있다며 “트럼프 행정부는 현재 외교보다 선거 승리에 더 집중하고 있다”고 덧붙였다.트럼프 대통령은 조지아주 건설 현장에 대한 이번 단속을 지지한다며 “그들은 불법체류자였고, 미국 이민 단속국은 그저 자기 일을 했을 뿐”이라고 말했다.조지아주는 2026년 중간선거를 앞두고 미국 남부의 새로운 격전지로 떠올랐다.2020년 미국 대선에서 조 바이든은 조지아주에서 도널드 트럼프를 근소한 차이로 이겼는데, 이는 민주당 대통령 후보가 1992년 이후 처음으로 조지아주에서 승리한 사례였다.이달 초 미국 이민 당국은 조지아주 엘러벨에 위치한 현대자동차·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 한국인 317명을 포함해 총 475명을 체포했습니다. 이어 이들이 취업비자 없이 방문해 불법적으로 일하고 있었다고 주장하며 약 일주일간 구금했습니다.미국 정부의 이 같은 전례 없는 조치는 내년 11월에 있을 미국 중간선거를 앞두고 트럼프 행정부와 공화당이 지지 세력을 결집하기 위한 행보로 해석할 수 있다는 기사의 일부입니다.예문 아랫부분에 ‘남부’라는 의미로 Deep South라는 표현이 쓰였습니다. 조지아, 앨라배마, 사우스캐롤라이나, 미시시피, 루이지애나 등과 같이 미국의 지도상 남쪽에 위치한 지역을 의미합니다. 비옥한 농토를 가진 이 지역들은 미국 남북전쟁 전에는 목화 산업이 수입의 대부분을 차지해 일명 ‘cotton states’로 불렸습니다.방대한 목화 농장을 유지하기 위해 흑인 노예의 값싼 노동력에 절대적으로 의존하던 아들 지역은 노예제도에 찬성했으나, 노예제를 반대하는 북부 지역과 전쟁을 치르게 됩니다. 1865년 남북전쟁에서 패한 남부 지역은 노동력 부족으로 목화 플랜테이션 산업이 급격히 쇠퇴의 길을 걸었습니다. 이후 경제적 어려움을 겪으며 유사한 역사적·사회적 배경을 공유하는 지역이라는 의미로 Deep South라는 표현이 생겼습니다.이 지역들은 백인 우월주의가 심한 정통 보수 지역으로 알려져 있습니다. 오랫동안 보수를 대표하는 공화당의 텃밭으로 여겨졌지요. 하지만 조지아주는 2020년을 기점으로 민주당과 공화당의 경합주로 바뀌었습니다. 2020년 대선에서는 민주당 후보 조 바이든이 당시 대통령이던 도널드 트럼프를 누르고 승리했지만, 2024년 대선에서는 공화당 후보 트럼프가 다시 승리했을 정도로 조지아주는 더 이상 공화당의 확고한 지지기반으로 보기 어려운 지역이 되었습니다.