본문 바로가기
로그인
내정보
계정관리
구독
유료 상품
로그아웃
고객센터
회원 메뉴 닫기
생글생글
시사·교양
학습·진로
생글+
지면보기
TESAT
공지사항
검색 입력창 열기
통합검색
검색
전체메뉴
시사·교양
경제
역사
과학
교양
학습·진로
진학 길잡이
학습 길잡이
진로 길잡이
생글+
생글기자
경제야 놀자
7과 3의 예술
스도쿠 여행
경제·금융 상식 퀴즈
TESAT
TESAT 안내
TESAT 공부하기
주니어 테샛
지면보기
구독신청
공지사항
고객센터
전체메뉴 닫기
생글생글은 '생각하고 글쓰는' 힘을 길러줍니다
전체
경제
역사
과학
교양
전체
진학 길잡이
학습 길잡이
진로 길잡이
생글기자
경제야 놀자
7과 3의 예술
스도쿠여행
경제·금융 상식 퀴즈
TESAT 안내
TESAT 공부하기
주니어 테샛
구독신청
홈
[사진으로 보는 세상] "마음의 연주"…파리서 열린 시각장애인 음악축제
입력 2025.09.22 10:00
수정 2025.09.22 10:00
생글생글 912호
sns 공유
메세지 공유
페이스북 공유
엑스 공유
네이버 공유
네이버밴드 공유
카카오톡 공유
글자 크기 조절
폰트사이즈 -4 작게
폰트사이즈 -2 작게
폰트사이즈 기준
폰트사이즈 +2 크게
폰트사이즈 + 크게
인쇄
링크 복사
지난 16일 프랑스 파리 유네스코 본부 회의장에서 열린 국제 시각장애인 음악축제에서 기타리스트 이오아나 간드라부르가 로드리고의 ‘아랑후에스 협주곡 2악장 아다지오’를 연주하고 있다. 시각장애인 음악가들에게 교육·경연·공연 기회를 지원하는 비영리단체 벨라 음악재단 이 주최한 이번 행사는 2005년 채택된 ‘문화적 표현의 다양성 보호와 증진에 관한 협약’ 20주년을 기념해 유네스코의 공식 초청으로 마련됐다.
뉴스1
#생글생글
#사진으로 보는 세상
#시각장애인
#음악축제
사진으로 보는 세상
[사진으로 보는 세상] "초당 100경 건 연산"…獨 슈퍼컴 '주피터' 가동
[사진으로 보는 세상] 수능전 마지막 모의고사…"수험생 여러분, 화이팅!"
[사진으로 보는 세상] "실전 수능 모드로"…현장 접수 5일 마감
상단 바로가기