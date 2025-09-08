A gives B a run for one’s money라는 표현은 A가 이미 우위를 점하고 있던 B에게 강력한 경쟁자로 등장했다는 뜻입니다. A run for one’s money는 ‘치열한 경쟁을 벌이다’는 관용적 의미로 쓰입니다.

넷플릭스 오리지널 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’. 한경DB

KPop Demon Hunters, Netflix’s most-watched original animated film of all time, continues its record-breaking streak. Its fictional girl group Huntrix claimed No. 1 on the UK’s Official Singles Chart with their breakout hit Golden this week.



The KPop Demon Hunters soundtrack also extends its historic run, holding the top spot on the UK Official Compilations Chart for a sixth consecutive week.



“K-Pop’s superstars are certainly giving the Gallaghers a run for their money,” Martin Talbot, chief executive officer of the Official Charts, said.



Formed around Liam Gallagher and his brother Noel Gallagher in the 1990s, English rock band Oasis led the Britpop boom, scoring eight No. 1 singles on the UK Official Singles Chart over a decade before reuniting in 2024.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

넷플릭스 역사상 가장 많이 시청한 오리지널 애니메이션 영화인 ‘케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)’가 신기록 행진을 이어가고 있다. 극 중 가상 걸 그룹 헌트릭스(Huntrix)가 부른 ‘골든(Golden)’은 이번 주 영국 오피셜 싱글 차트에서 1위에 올랐다.영화 사운드트랙 역시 영국 오피셜 콤필레이션 차트에서 6주 연속 1위를 지키며 역사적인 기록을 이어가고 있다.영국 오피셜 차트의 최고경영자인 마틴 톨벗은 “K-팝 슈퍼스타들이 확실히 갤러거 형제에게 만만치 않은 도전장을 던지고 있다”고 말했다.1990년대 리엄 갤러거와 노엘 갤러거 형제를 중심으로 결성된 영국 록 밴드 오아시스는 브릿팝 열풍을 주도하며 10여 년 동안 영국 오피셜 싱글 차트에서 무려 8개의 1위 곡을 배출했고, 2024년 재결합했다.K-Pop을 바탕으로 한국 문화를 소개하는 케이팝 데몬 헌터스의 열풍이 식을 줄 모르고 있습니다. 미국 빌보드 차트 1위에 오른 데 이어, 영국 오피셜 차트에서도 1위를 차지해 2012년 싸이의 강남스타일 이후 처음으로 K-Pop이 영국 음악 차트에서 1위를 차지했다는 기사의 일부입니다.예문 중간에 K-Pop’s superstars가 ‘갤러거 형제에게 만만치 않은 경쟁 상대가 되다’는 의미로 give the Gallaghers a run for their money라는 표현이 쓰였습니다. A gives B a run for one’s money라는 표현은 A가 이미 우위를 점하고 있던 B에게 강력한 경쟁자로 등장했다는 의미입니다.영국 오피셜 차트가 배포한 보도 자료에 사용된 이 문장은 Britpop이 무슨 의미인지, 또 the Gallaghers가 누구인지에 대한 배경지식 없이는 이해하기 어렵습니다. 브릿팝(Britpop)은 British Pop의 약자로, 1990년대 영국에서 유행한 대중음악 장르를 의미합니다. 노엘 갤러거와 리암 갤러거 형제를 의미하는 the Gallaghers가 이끈 영국 음악 밴드 오아시스(Oasis)는 1991년 결성된 이후 2009년 해산될 때까지 많은 히트곡을 내며 브릿팝의 르네상스를 이끌었습니다.A run for one’s money는 돈을 향해 달려가다, 즉 ‘치열한 경쟁을 벌이다’라는 관용적 의미로 쓰입니다. ‘K-Pop’s superstars are giving the Gallaghers a run for their money’. 이는 직역하면 작년에 활동을 재개한 갤러거 형제가 케이팝 데몬 헌터스의 가상 걸 그룹 헌트릭스와 동등한 위치에서 경쟁할 정도로 분발해야 한다는 의미입니다. 다시 말해 브릿팝의 상징인 갤러거 형제와 비유함으로써 K-Pop의 위상이 높아졌음을 강조한 것이지요.The rookie player gave the champion a run for his money during the finals(신인 선수가 결승전에서 챔피언을 상대로 선전하며 팽팽한 승부를 펼쳤다).