[사진으로 보는 세상] "드디어 졸업이야" 학사모 던지며 자축
지난 20일 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 2024학년도 후기 학위 수여식이 열린 가운데 졸업생들이 학사모를 던지며 기념촬영을 하고 있다.

임형택 한국경제신문 기자