본문 바로가기
로그인
내정보
계정관리
구독
유료 상품
로그아웃
고객센터
회원 메뉴 닫기
생글생글
시사·교양
학습·진로
생글+
지면보기
TESAT
공지사항
검색 입력창 열기
통합검색
검색
전체메뉴
시사·교양
경제
역사
과학
교양
학습·진로
진학 길잡이
학습 길잡이
진로 길잡이
생글+
생글기자
경제야 놀자
7과 3의 예술
스도쿠 여행
경제·금융 상식 퀴즈
TESAT
TESAT 안내
TESAT 공부하기
주니어 테샛
지면보기
구독신청
공지사항
고객센터
전체메뉴 닫기
생글생글은 '생각하고 글쓰는' 힘을 길러줍니다
전체
경제
역사
과학
교양
전체
진학 길잡이
학습 길잡이
진로 길잡이
생글기자
경제야 놀자
7과 3의 예술
스도쿠여행
경제·금융 상식 퀴즈
TESAT 안내
TESAT 공부하기
주니어 테샛
구독신청
홈
[사진으로 보는 세상] "드디어 졸업이야" 학사모 던지며 자축
임형택 기자
입력 2025.08.25 10:00
수정 2025.08.25 10:00
생글생글 908호
sns 공유
메세지 공유
페이스북 공유
엑스 공유
네이버 공유
네이버밴드 공유
카카오톡 공유
글자 크기 조절
폰트사이즈 -4 작게
폰트사이즈 -2 작게
폰트사이즈 기준
폰트사이즈 +2 크게
폰트사이즈 + 크게
인쇄
링크 복사
지난 20일 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 2024학년도 후기 학위 수여식이 열린 가운데 졸업생들이 학사모를 던지며 기념촬영을 하고 있다.
임형택 한국경제신문 기자
#생글생글
#사진으로 보는 세상
#졸업
#경희대학교
#경희대
#학사모
임형택 기자
taek2@hankyung.com
사진으로 보는 세상
[사진으로 보는 세상] 도라산전망대 재개방…외국인 관광객 '북적'
[사진으로 보는 세상] D-94…"수능 대박 기원합니다"
[사진으로 보는 세상] 울주 '반구천 암각화', 세계유산 등재
상단 바로가기