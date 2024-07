임재관의 인문 논술 강의노트



논술 출제방식과 주제에 대한 기본이해 (7)

정보통신 기술 발달의 양면성

기출 사례로 성신여대 2020학년도 입시에 출제된 제시문을 살펴봅시다.

다음으로 서강대 2021학년도 모의 기출 제시문 일부를 둘러보겠습니다.

한국외대 2021학년도 기출문제처럼 영어 제시문으로 출제되기도 합니다.

임재관 대치유클래스 임재관입시논술 원장

정보통신 기술의 발달로 인해 우리의 삶은 수많은 변화를 겪고 있습니다. 따라서 기술발달에 따른 명암은 논술의 주요주제입니다. 우선 밝은 측면을 정리해 볼까요? 정보통신 기술의 발달은 개인과 사회의 근본적 발전을 가져옵니다. 언제 어디서나 정보에 접근할 수 있어 생활 편리성이 크게 향상되겠죠. 예를 들어, 스마트폰을 통해 은행 거래를 손쉽게 처리하고, 온라인 쇼핑으로 원하는 물품을 집에서 간편하게 구매할 수 있습니다. 업무도 원격으로 처리할 수 있어 시간과 장소의 제약 없이 효율적으로 일할 수 있습니다. 학습 기회나 소통이 강화되어 개인의 잠재력이 더 쉽게 발휘될 수 있다는 것도 장점입니다. 한편 사회적으로는 경제 활성화, 정보 접근성 향상 등의 이점을 발견할 수 있습니다. 무엇보다 사회가 점차 수평화되고 있다는 것이 중요합니다. 예를 들어 예전에는 방송국에서 송출하는 영상을 일방적으로 소비해야 하는 위치에 놓여 있었다면(수직적 질서: 위로부터 아래로의 방향성) 현재의 대중은 콘텐츠를 소비하는 동시에 생산도 할 수 있는 프로슈머의 역할을 수행(수평적 질서: 누구나 동등한 위치)합니다. 또한 사회적 부조리 문제도 이전에 비해 더 쉽게 공론화됩니다.SNS(사회관계망서비스)는 수년 전 발생한 ‘아랍의 봄’이라 불리는 민주화 운동에서도 위력을 발휘했다. 아랍의 독재자들은 언론을 장악해 여론을 통제하고, 비상계엄령을 통해 시위를 금지했으며, 시민들이 자유롭게 정치적 의견을 표출하는 것을 억제했다. 이런 상황에서도 튀니지에서는 반독재 민주화 시위가 발생했다. 대학 졸업 후 경제악화로 취업을 하지 못하고 과일 노점상을 하던 모하메드 부아지지는 경찰에게 노점 단속을 당했다. 단속 과정에서 경찰에게 과일을 모두 빼앗긴 부아지지가 민원을 제기했으나 받아들여지지 않았다. 결국 그는 2010년 12월 분신을 시도했고, 2011년 1월 4일 숨지고 말았다. 이 사건은 튀니지 정권의 언론통제에도 불구하고 SNS를 통해 널리 알려지면서 국민들의 분노를 이끌어냈고, 열흘 후인 1월 14일에 벤 알리 대통령은 사우디아라비아로 도망가며 대통령직에서 물러났다. 튀니지의 한 일간지 기자는 혁명 당시 기성 언론이 한 역할이 무엇이냐는 질문에 다음과 같이 말했다. “당시 기성 언론은 제 역할을 하지 못했습니다. 왜 역할을 하지 않았느냐고 물으신다면 역할을 안 한 것이 아니라 할 수가 없었다고 말씀드리겠습니다. 벤 알리 정권은 언론사에 보도지침을 내렸습니다. 언론의 자유가 없었고 정부에 대한 비판을 할 수가 없었습니다.” 튀니지의 민주화 시위에 자극을 받은 이집트의 시민들도 무바라크 대통령의 퇴진과 정치·경제 개혁을 요구하는 대규모 시위를 전개했다. 이 과정에서 시민들은 온라인 기반의 SNS를 통해 집회를 제안하고 각종 행동강령을 주고받았다. 경찰의 무자비한 시위 진압으로 발생한 사망자 소식과 시위대를 잔혹하게 진압, 고문하는 동영상도 인터넷을 통해 빠르게 퍼져나갔다. 시위가 격렬해지자 블로거들을 구금했던 튀니지 정부와 마찬가지로 이집트 정부는 인터넷 사이트 접속은 물론 전화망까지 차단하기도 했다. 그러나 정부의 검열에 시민들은 위성이나 우회 회선을 통해 의견과 정보를 주고받으며 시민혁명을 이어나갔다. 성신여대 지문 끝: (긍정적 사례)그러나 기술발달의 이면에 드리운 그늘도 간과할 수 없습니다. 정보통신 기술의 발달로 개인정보가 쉽게 노출될 수 있어 프라이버시 침해의 위험이 큽니다. 온라인 활동이 증가함에 따라 개인의 사생활이 감시될 가능성이 높아졌으며, 해킹이나 데이터 유출로 인한 피해가 발생할 수 있습니다. 따라서 개인정보보호에 대한 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 또한 지나치게 많은 정보가 제공되어 흡수하기 어려운 상황이 발생할 수 있습니다. 정보의 홍수 속에서 필요한 정보를 찾기 어려워질 수 있으며, 잘못된 정보나 가짜뉴스에 노출될 위험도 큽니다. 이로 인해 정보에 대한 비판적 사고와 선별 능력이 중요해졌습니다. 한편 정보통신 기기에 대한 의존성이 커지면서, 오프라인 활동이 줄어들고 건강에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 스마트폰이나 컴퓨터에 지나치게 의존하다 보면 신체 활동이 감소하고, 눈 건강이나 수면 패턴에 문제가 생길 수 있습니다. 또한 디지털 기기의 사용 시간이 늘어남에 따라 정신적 스트레스나 의존성 증가 문제도 있을 것입니다. 사회적 측면의 문제도 있지요. 우선 구조적 측면에서 불평등이 오히려 재생산될 수 있습니다. 정보통신 기술에 접근할 수 있는 사람과 그렇지 않은 사람 간 격차가 확대되는 것이 그 사례입니다. 사이버범죄나 사회적 고립 양상 등 긍정적 측면에서 거론된 여러 지표가 오히려 악화되기도 한답니다.범죄 예측 프로그램인 프레드폴을 창업한 제프리 브랜팅엄은 프레드폴 모형은 피부색과 민족성을 구분하지 않는다고 강조했다. 여타 예측 프로그램과 달리, 프레드폴은 개인에게 초점을 맞추지 않는다. 그 대신 지리적 데이터에 온전히 집중한다. 이는 언뜻 보면 아주 공정한 것처럼 여겨진다. 그러나 가난한 동네에서 경미한 범죄는 흔한 일이다. 살인, 방화, 폭행 같은 강력 범죄뿐 아니라 경미한 방해 범죄 데이터를 예측 모형에 입력하면 더 많은 경찰이 가난한 동네로 출동하게 되고, 당연히 그런 동네에서 더 많은 사람이 체포당할 것이다. 그러다 보면 경범죄가 경찰의 범죄 예측 모형에서 점점 더 많은 점을 차지하고, 이는 다시 경찰이 그 지역을 순찰하게 만든다. 서강대 지문 끝: (부정적 사례1)A filter bubble is an intellectual isolation which can capture you in a “bubble.” It occurs when websites use algorithms to assume the information a user would want to see, and select information for the user according to this assumption. Websites make these assumptions based on the user’s former browsing and search history. As users are selectively given the information that agrees with their past activities, they get less contact with opposing viewpoints and become isolated in a filter bubble. 한국외대 지문 끝: (부정적 사례2)위 지문처럼 기술발달에 관한 쟁점들이 지문으로 출제됩니다. 주로 출제되는 정보통신기술의 긍정적 영향력에 관한 논술 지문 쟁점을 정리해드리겠습니다. 합격을 위해 프로슈머, 시놉티콘, 필터 버블 등의 개념은 한 번쯤 꼭 짚고 넘어가야 합니다.▶개인의 가능성 확대, 주체적 개인의 탄생, 프로슈머의 출현, 사회관계망의 확대, 구조적 수평화, 시놉티콘 등▶개인정보 및 사생활 유출, 잊힐 권리의 침해, 필터 버블과 정보 편향, 불평등의 재생산, 전자패놉티콘 등