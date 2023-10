prop은 물건이 넘어지지 않게 버팀목이 되는 막대기나 받침대의 뜻으로, prop up은 사람을 지원하거나 물건 등을 넘어지지 않게 받쳐준다는 의미입니다.

Japan’s investments in startups surged to an all-time high of 877.4 billion yen, up 58% from 2020.



The government also actively supports startups. The country plans to prop up companies in the next-generation semiconductor, Web 3.0 and healthcare sectors while helping research and development in the bio and aerospace industries in 2024.



Japanese companies are seeking cooperation with South Korean startups to expand their businesses in the global market, said Kim Hyun Jong, head of the Korea Techno-Venture Foundation’s Tokyo office. “The country is mainly helping Japanese companies with great material technology and Korean companies with global marketing strength make inroads into the Chinese and Southeast Asian markets,” Kim said.



Major South Korean startups such as online fashion platforms Musinsa Co., Ably Corp. and Zigzag have been already doing business in Japan.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

일본의 스타트업 투자는 2020년보다 58% 증가한 8774억엔으로 사상 최고치를 기록했다.일본 정부도 스타트업을 적극적으로 지원한다. 2024년에는 차세대 반도체, 웹3.0, 헬스케어 분야 기업을 육성하고, 바이오·항공우주산업 연구개발을 지원한다는 계획이다.김현종 한국기술벤처재단 도쿄사무소장은 “일본 기업들이 글로벌 시장에서 사업을 확장하기 위해 한국 스타트업과 협력을 모색하고 있다”러고 말했다.그는 “소재 기술이 뛰어난 일본 기업과 글로벌 마케팅 역량을 갖춘 한국 기업의 중국 및 동남아 시장 진출을 주로 돕고 있다”라고 덧붙였다.온라인 패션 플랫폼 무신사, 에이블리, 지그재그 등 국내 주요 스타트업이 이미 일본에서 사업을 펼치고 있다.일본 정부의 적극적인 스타트업 육성 정책으로 일본 스타트업 투자가 급증함에 따라 국내 벤처투자 회사와 스타트업 회사들이 일본에서 투자와 사업할 기회를 더 많이 갖게 될 것이라는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 ‘지원하다’라는 뜻으로 ‘prop up’이라는 표현이 사용됐습니다. prop은 물건이 넘어지지 않게 버팀목이 되는 막대기나 받침대의 뜻으로, prop up은 사람을 지원하거나 물건 등을 넘어지지 않게 받쳐준다는 의미입니다.Mary propped her bike against the wall(메리는 자전거를 벽에 기대어놓았다). We tried to prop up off-balance fruit tree branches(우리는 균형을 잃고 기울어진 과일나무 가지들에 버팀목을 대려고 노력했다).어려운 처지에 있는 사람이나 제도 등을 지원하다, 도와준다는 비유적인 의미로 경제 기사에 많이 쓰이는 표현입니다. The Bank of Korea in January cut interest rates by 25 basis points to prop up the economy(한국은행은 경기부양을 위해 1월 금리를 25 베이시스 포인트 낮췄다).prop에 s를 붙인 복수명사 props는 연극이나 영화의 소품을 의미합니다. 의상이나 무대에 설치된 가구가 아닌 옮기기 쉬운 배우가 연기나 촬영을 위해 쓰는 소품을 뜻합니다. Tom is responsible for all the stage props and lighting(톰은 연극의 모든 소품과 조명을 책임지고 있다). 이때의 props는 재산, 소유물을 뜻하는 property의 복수형 properties의 줄임말입니다.