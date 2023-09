관습 풍습을 의미하는 어원 custom에 '~ize'를 붙인 customize는 맞춤제작하다는 뜻의 동사죠. 그 뒤에 'd'를 붙인 customized는 형용사로 '맞춤형의'뜻으로 쓰였습니다. custom 뒤에 s를 붙이면 관세,세관의 뜻입니다.

Getty Images Bank

The AI-driven growth in high bandwidth memory (HBM) chip demand has created a new memory market for high value-added, customized DRAM chips, including processing-in-memory (PIM), compute express link (CXL) and double data rate 5 (DDR5), according to industry experts.



“We start discussing a (chip development) roadmap about two to three years in advance,” said Park Myung-soo, head of DRAM marketing at SK Hynix.



Its bigger rival Samsung Electronics will also focus on the development of high-performance main memory DDR5 and ultra-capacity memory CXL, along with near memory HBM.



“The integration of CPU operation accelerator PIM with the CXL interface will further expand DRAM usage,” said Hwang. “Our customers ask for high-performance DRAMs, not budget DRAMs,” he said.



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

인공지능(AI) 발달에 힘입어 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 증가함에 따라 PIM, CXL 및 DDR5를 포함한 고부가가치 맞춤형 D램 칩을 위한 새로운 메모리 시장이 창출되었다고 업계 전문가들이 말했다.박명수 SK하이닉스 반도체 마케팅 담당 부사장은 “2~3년 정도 미리 (칩 개발) 로드맵 논의를 시작한다”고 설명했다.더 큰 경쟁사인 삼성전자도 니어메모리 HBM과 함께 고성능 메인 메모리 DDR5, 초대용량 메모리 CXL 개발에 주력할 예정이다. 황 대표는 “CXL 인터페이스와 CPU 연산 가속기 PIM의 통합으로 D램 사용량이 더욱 확대될 것”이라고 말했다. 그는 “우리 고객은 저가형 D램이 아닌 고성능 D램을 요구한다”고 덧붙였다.개인의 개성과 취향을 존중하는 시대가 되면서 기업들은 고객의 성향에 맞는 주문형 상품을 만들기 시작했습니다. 반도체를 제조하는 삼성전자와 SK하이닉스도 예외가 아닙니다. 인공지능(AI)의 급격한 발전으로 고성능 컴퓨터에 쓰이는 맞춤형 반도체를 생산하기 위해 이제는 설계 단계부터 고객들의 주문에 맞는 반도체를 만들기 시작했다는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 ‘맞춤형의’ 뜻을 가진 customized라는 단어가 사용됐습니다. 개인이나 목적에 맞게 제공된다는 의미입니다. This education program can be customized to serve different purposes(이번 교육 프로그램은 목적에 맞게 맞춤형으로 제공될 수 있다).특정 고객의 선호도 또는 필요에 맞게 만들거나 수선된다는 의미도 됩니다. I can make customized shoes for my customers(고객을 위한 맞춤형 신발을 만들 수 있다).어원 custom은 어느 민족이나 지역에 오랫동안 내려온 행동 양식이나 믿음을 뜻하는 ‘관습’ ‘풍습’입니다. In my country, it’s the custom to hold a memorial service for ancestors during Chuseok(우리나라에서는 추석에 차례를 드리는 풍습이 있다).단어 끝에 ‘~ize’를 붙인 customize는 동사가 되었지요. 그 뒤에 ‘d’를 붙인 customized는 형용사로 쓰이게 된 것입니다. ‘사람’을 의미할 때 주로 쓰는 접미사 ~er를 붙인 customer는 ‘고객’을 뜻하구요.재미있게도 customize의 명사형은 customization입니다. This mobile game allows users some customization(사용자는 이 모바일 게임에 일부 맞춤 설정을 할 수 있습니다).custom 뒤에 s를 붙이면 다소 엉뚱해 보이지만 ‘해외에서 물건을 수입할 때 지급하는 관세, 세관’의 뜻입니다. We need to pay customs on this bags(우리는 이 가방들의 관세를 내야 돼). 쉬어 보이는 단어지만 알면 알수록 custom은 헷갈리기 쉬운 단어입니다.