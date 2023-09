traction은 '끌기' '견인'의 뜻입니다. '얻다'라는 뜻의 gain을 함께 써 어떤 일을 추진하는 데 있어 힘을 받아 잘 진행되고 있다는 뜻입니다.'잡아당기다' '끌다'의 의미인 draw, pull과 같은 뜻을 지니고 있습니다.

LG Uplus Corp.’ platform push is gaining traction with active venture funding. LG is beefing up investments in startups to hunt for new drivers that can accelerate its push to transition into a platform company.



LG Uplus early this month invested 3 billion won ($2.3 million) in Vetching, the developer of the electronic medical record (EMR) and customer relationship management (CRM) solution Plusvet for veterinarians, according to venture capital industry sources on Monday.



Plusvet enables veterinarians to digitally manage appointments, consultations and payments, as well as medicine orders and management. It is Korea’s only cloud-based EMR for veterinarians.



The company is expected to introduce an AI-powered voice bot service for vets by incorporating its Artificial Intelligence Contact Center (AICC) technology with Vetching’s technology.



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

LG유플러스의 플랫폼 추진이 활발한 벤처 펀딩으로 탄력을 받고 있다. LG유플러스는 플랫폼 회사로의 전환을 가속화할 새로운 성장 동인을 찾기 위해 스타트업 투자를 강화하고 있다.벤처캐피털 업계에 따르면 LG유플러스는 이달 초 동물병원을 대상으로 전자의무기록(EMR)과 고객관계관리(CRM) 솔루션 플러스벳(Plusvet) 개발사 벳칭(Vetching)에 30억 원을 투자했다.플러스벳은 동물병원의 예약, 상담, 수납은 물론 의약품 주문 및 관리를 디지털 방식으로 전환해준다. 국내에서 동물병원 전용 클라우드 기반 EMR 서비스를 상용화한 유일한 기업이다.인공지능 콜센터(AICC) 기술과 벳칭의 기술을 접목해 동물병원 전용 AI 음성봇 서비스를 선보일 것으로 예상된다.우리나라 휴대폰과 인터넷 보급률이 거의 100%에 육박하면서 국내 통신시장은 포화 상태에 이르렀습니다. 새로운 성장동력을 찾기 위한 국내 주요 통신사 SK, KT, LG유플러스의 경쟁이 치열합니다. LG유플러스는 인공지능을 이용한 플랫폼 서비스 회사로의 전환을 가속화하기 위해 스타트업 투자를 강화하고 있다는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 ‘탄력을 받다’의 의미로 ‘gain traction’이라는 표현을 사용했습니다. traction은 ‘끌기’ ‘견인’의 뜻입니다. ‘얻다’라는 뜻의 gain을 함께 써 견인력을 얻다, 즉 어떤 일을 추진하는 데 힘을 받아 잘 진행되고 있다는 뜻입니다.‘잡아당기다’ ‘끌다’의 의미인 draw, pull과 같은 뜻을 지니고 있습니다. His campaign to run for the 2024 presidential election is gaining traction in Wisconsin(그의 2024년 대선 출마 운동은 위스콘신주에서 탄력을 받고 있다).gain을 get 또는 gather로 대체해 get(또는 gather) traction으로 표현해도 ‘탄력을 받다’를 의미합니다. The plan is difficult to get traction in the consumer goods industry(그 계획은 소비재시장에서 탄력을 받기 어렵다). The business is gathering traction in Japan(그 사업은 일본에서 탄력을 받고 있다).traction은 ‘지역’ ‘개발될 땅’을 의미하는 tract에서 파생된 단어입니다. 또 다른 파생어인 tractor는 과수원이나 논을 갈 때 사용하거나 농업 장비 또는 화물을 지정된 장소로 옮겨주는 차량을 말합니다.