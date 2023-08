set off는 폭탄이나 종처럼 큰 소리를 내게 한다는 뜻입니다. 종소리를 내거나 종을 울린다는 뜻으로 set off를 sound나 ring으로 대체할 수 있습니다.

Intel Corp.’s announcement on Tuesday that it will significantly expand its advanced chip manufacturing capacity and jump into the foundry business by opening its plants to outside clients is setting off alarm bells for foundry players.



The decision by the largest US chipmaker is a direct challenge to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) and Samsung Electronics Co. which have dominated the foundry sector for years, effectively shifting the business hub from the US to Asia.



“What’s important here is not just Intel’s entry into the foundry business. Rather, you have to pay more attention to the US government’s initiative to enhance the competitiveness of its chip industry through Intel,” said Hwang Cheol-seong, a materials science and engineering professor at Seoul National University. A market analyst said Samsung will come under “growing pressure to build its next chip plants in the US and Europe.”



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

인텔은 고급 반도체 칩 제조 능력을 대폭 확장하고 외부 고객에게 공장을 개방해 파운드리 사업에 뛰어들겠다고 화요일 발표했다. 이번 발표는 파운드리 업체들에 경종을 울리고 있다.미국 최대 반도체 회사의 결정은 수년간 파운드리 부문을 지배해 온 대만의 TSMC와 삼성전자에 대한 직접적 도전이다. 이 두 회사 덕분에 파운드리 사업의 중심지가 미국에서 아시아로 바뀌었다.황철성 서울대 재료공학부 교수는 “이번 발표에서 중요한 건 단순히 인텔이 파운드리 사업에 진출한다는 것이 아니다.오히려 인텔을 통해 반도체 산업의 경쟁력을 높이려는 미국 정부의 이니셔티브를 주목해야 한다”라고 말했다.한 시장 분석가는 삼성이 미국과 유럽에 차기 반도체 공장을 건설해야 한다는 압박을 더 크게 느끼게 될 것이라고 말했다.미국 반도체 회사인 인텔이 제조 시설을 대폭 늘려 파운드리 시장에 진출하겠다고 발표하면서 파운드리 시장 1위인 대만 TSMC와 삼성전자에 타격을 줄 것이란 우려가 커지고 있다는 기사의 일부입니다. 파운드리는 반도체 제조 공장을 운영하지 않는 회사를 위해 반도체를 대신 생산해 주는 사업입니다.기사 앞부분에 ‘set off alarm bells’라는 구문을 사용했습니다. ‘비상벨을 울리다’라는 뜻으로, 한자식으로 표현하면 경계할 경(警), 쇠북 종(鐘)을 써서 ‘경종을 울리다’라는 의미입니다.set off는 폭탄이나 종처럼 큰 소리를 내게 한다는 뜻입니다. “The GDP data set off alarm bells for the economy(국내총생산 지표는 경제에 경고음을 울렸다)”, 즉 국내총생산 지표가 앞으로 경제 상황이 좋지 않을 거라는 경고를 한다는 의미죠.위 본문에서는 문맥상 바꿀 수 없지만, 비상벨이 울렸다는 것을 강조해 주어로 사용하면, 다시 말해 수동태로 바꾸면 “Alarm bells were set off for foundry players(파운드리 업체들에 대한 경고음이 울렸다)”로도 표현할 수 있습니다.종소리를 내거나 종을 울린다는 뜻으로 set off를 sound나 ring으로 대체할 수도 있습니다. 두 동사의 과거형 sounded와 rang을 사용해 “The decision sounded alarm bells for students(그 결정은 학생들에게 경각심을 일으켰다)” 혹은 “The GDP data rang alarm bells for the economy(국내총생산 지표는 경제에 경고음을 울렸다)”로 표현할 수 있습니다.