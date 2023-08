동사 slam은 무언가를 세게 '쾅' 소리를 내며 닫다, '세게 내려놓다'는 뜻입니다.명사로 쓰일 때는 '쾅, 탁'의 소리를 표현하는 의성어입니다.

Getty Images Bank

South Korea’s Hyundai Motor Co. and Kia Corp. are planning to join BMW, General Motors, Honda Motor, Mercedes-Benz and Stellantis to collectively invest at least $1 billion and build thousands of electric vehicle chargers in the US, the Wall Street Journal reported on Wednesday.



The move is seen as an effort to ease a shortage of EV charging spots and slam the brakes on Tesla Inc.’s growing dominance in the EV market, driven by its supercharger network, accounting for 60% of the EV charger market in the US.



In the absence of a standardized EV charging system, Tesla’s charging network is the industry’s largest and a main pull to EV buyers.



The seven-member group is aiming to install around 30,000 fast chargers in urban and highway areas, more than Tesla’s fast charging stations of around 18,000.



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

현대자동차와 기아차는 BMW, 제너럴모터스, 혼다, 메르세데스-벤츠, 스텔란티스와 함께 공동으로 최소 10억 달러를 투자해 미국에 수천 대의 전기 자동차 충전기를 구축할 계획이라고 <월스트리트저널>이 수요일 보도했다.이런 움직임은 전기차 충전소 부족 문제를 완화하고 초고속 충전기 시설을 중심으로 미국 전기차 충전기 시장의 60%를 점유하면서 시장 지배력을 키우고 있는 테슬라에 제동을 걸기 위한 조치로 풀이된다.표준화된 전기차 충전 시스템이 없는 상황에서 테슬라의 충전 네트워크는 업계 최대이며, 전기차 구매자를 끌어들이는 주요 요소다.7개 회사로 구성된 합작회사는 도시와 고속도로 지역에 3만여 대의 초고속 충전기를 설치하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 테슬라의 급속 충전소인 1만 8000여 대보다 많다.세계 주요 자동차 회사들은 친환경 차로 각광받고 있는 전기차 생산을 늘리고 있습니다. 그러나 전기차 판매는 아직 급속히 늘고 있지 않습니다. 그 이유 중 하나는 충전 시설이 많지 않기 때문입니다. 하지만 전기차 시장 부동의 1위 테슬라는 미국 내에 초고속 충전기 시설을 늘리면서 시장 지위를 더욱 공고히 하고 있습니다. 이에 대응해 현대차를 포함한 전 세계 주요 자동차 회사들이 함께 미국에 충전소 시설을 확대할 계획이라는 기사의 일부입니다.예문 중간에 ‘제동을 걸다’라는 의미로 ‘slam the brakes on’이라는 구문을 사용했습니다. ‘갑자기 브레이크를 밟다’입니다. 비유적으로는 ‘하던 일을 급히 멈추다, 제동을 걸다’는 의미지요. 위 기사에서는 전기차 시장에서 테슬라의 지배력이 커지는 것에 제동을 건다는 뜻입니다.The government slammed the brakes on the bank’s overseas expansion plan(정부는 그 은행의 해외 업무 확대 계획에 제동을 걸었다).갑자기 브레이크를 밟는다는 의미 그대로 쓸 경우 slam on the brakes로 표현하면 됩니다. The driver slammed on the brakes(운전자가 브레이크를 밟았다).동사 slam은 무언가를 세게 ‘쾅’ 소리를 내며 닫다, ‘세게 내려놓다’는 뜻입니다. He slammed the door(그는 문을 세게 닫았다). The door closed with a slam(문이 쾅 소리를 내면 닫혔다). 명사로 쓰일 때는 ‘쾅, 탁’의 소리를 표현하는 의성어입니다. splash(철석, 첨벙), babble(왁자지껄), mumble(중얼중얼)처럼요.유명한 일본 만화 에서 dunk는 농구 선수가 높이 뛰어올라 농구 골대 위에서 손으로 내리꽂듯이 골을 넣는 dunk shot을 의미합니다. dunk 앞에 slam을 붙여 세게 ‘쾅’ 소리를 내며 덩크슛한다고 강조했습니다.