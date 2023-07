ease는 우리에게 익숙한 형용사 easy(쉬운, 편안한)의 명사와 동사 형태입니다. 어떤 문제나 고통을 '경감시키다' '완화하다'란 뜻입니다.

Getty Images Bank

South Korea will raise the country’s visa quota for skilled foreign workers by 15 times from the previous level to ease chronic labor shortages, especially in the shipbuilding and agricultural sectors, amid the rapidly aging population.



The government will increase the annual quota for skilled worker visas to 30,000 this year from 2,000 last year to bring in more foreign workers, Justice Minister Han Dong-hoon said on Wednesday.



The government is testing various programs to ease labor shortages across industries amid the falling youth population. It has recently proposed a new foreign domestic helper pilot program to issue E-9 visas to 100 nannies from Southeast Asian countries to allow them to work for families in Seoul in the second half of this year.



It hopes the new affordable nanny program could ease household chores and childcaring burden of working parents in the capital city and boost the country’s birthrate.



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

한국이 고령화 시대에 조선업과 농업 분야 등에서 겪고 있는 고질적인 인력난을 완화하기 위해 숙련된 외국 노동자를 위한 비자 발급 한도를 기존보다 15배 늘린다.한동훈 법무부 장관은 외국인 노동자 도입을 위해 외국인 근로자 비자 발급 한도를 지난해 2000명에서 올해 3만 명으로 늘리겠다고 밝혔다.청년 인구가 감소하는 가운데 산업 전반의 인력 부족을 완화하기 위해 정부는 다양한 시범 사업을 시행하고 있다.최근에는 시범 사업으로 동남아시아 출신 도우미 100명에게 E-9 비자를 발급해 올 하반기 서울시 맞벌이 가정에서 일할 수 있도록 제안했다.합리적 비용의 새로운 가사 도우미 제도가 직장에 다니는 부모의 집안일과 육아 부담을 덜어주고 국가의 출산율을 높이기를 정부는 희망하고 있다.한국은 급속한 출산율 하락으로 청년 인구가 감소하면서 조선업과 농업 분야에서 일손 부족을 겪고 있습니다. 만성적인 노동력 부족 완화를 위해 외국인 근로자 도입을 늘리는 방안으로 법무부가 외국인 취업 비자 발급 한도를 많이 늘린다는 기사의 일부입니다.기사 윗부분과 중간 부분에 ‘노동력 부족을 완화하다’라는 뜻으로 ease labor shortages라는 표현이 쓰였습니다. ease는 우리에게 익숙한 형용사 easy(쉬운, 편안한)의 명사와 동사 형태입니다. 쉽고 많이 들어본 단어지만 동사로서 ease가 아직 익숙하지 않은 분도 있을 겁니다.ease는 어떤 문제나 고통을 ‘경감시키다’ ‘완화하다’란 뜻입니다. 위 예문에서는 외국인 노동자 도입 증가로 인력 부족 문제를 경감하겠다는 의미로 쓰였죠.These pills should ease the pain(이 약들은 고통을 감소시킬 거야). 작년 반도체 부품 수급이 원활하지 않았을 때 반도체 부족 현상을 뉴스에서 많이 다뤘습니다. 이때 다음 표현이 자주 사용됐죠. The supply increase will ease semiconductor chip shortages(공급 증가는 반도체칩 부족을 완화할 것이다).정부나 감독기관의 규제를 완화한다는 문장에서도 사용됩니다. The government will ease regulations on imports of electric vehicles(정부가 전기차 수입 규제를 완화한다).명사로 쓸 때는 앞에 전치사를 붙입니다. with ease는 ‘수월하게’를 뜻합니다. We passed the exam with ease(우리는 그 시험을 수월하게 통과했다.) at ease는 ‘걱정없이’ ‘편안하게’라는 뜻입니다. 군대에서 ‘편한 자세로’라는 뜻의 명령어로 쓰이죠. Attention(차렷!) At ease(열중쉬어!).