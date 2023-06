wrap은 종이나 천으로 어떤 것을 보호하기 위해 '덮다' '감싸다'로 cover와 비슷한 의미입니다. wrap up은 더 이상 새어 들어갈 틈이 없게 다 덮어서, 이제 남은 일이 없다는 뜻입니다.

Seven South Korean content makers are set to list on the Nasdaq through a $610 million merger deal with a special purpose acquisition company (SPAC) as they aim to lure US investors in a bid to expand their presence in the global entertainment industry.



K Enter Holdings Inc., a Delaware, US-based company that has contracts to acquire seven Korean entertainment companies, on Thursday agreed to merge with Global Star Acquisition Inc., a Nasdaq-listed SPAC.



“Following the closing of the merger agreement, the parent of the combined company will be named ‘K Wave Media Ltd.’ and we expect that its securities will be listed on the Nasdaq Stock Market,” said K Enter and Global Star in a statement. The transaction is expected to wrap up late in the fourth quarter, according to the statement. Banking sources in Seoul said they aimed to start trading the stocks of the combined entity in December.



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

국내 7개 콘텐츠 제작사는 스팩(SPAC·기업인수목적회사)과 6억1000만 달러 규모의 합병을 통해 미국 나스닥 시장에 상장한다. 미국 투자자들에게 자금을 조달해 글로벌 엔터테인먼트 시장에서 입지를 넓히기 위한 포석이다.한국 엔터테인먼트 회사 일곱 곳을 인수하는 계약을 맺은, 미국 델라웨어주에 본사를 둔 케이엔터홀딩스는 나스닥 상장사 글로벌스타와 목요일 합병 계약을 맺었다.케이엔터와 글로벌스타는 성명을 통해 “합병 계약이 완료되면 합병회사의 모회사는 ‘케이웨이브미디어㈜’로 사명이 변경되고 증권은 나스닥에 상장될 것으로 기대한다”고 밝혔다. 성명서에 따르면 스팩과의 합병 계약은 오는 4분기 말에 마무리될 것으로 예상된다. 서울에 있는 은행권 관계자는 12월부터 합병 법인의 주식 거래를 시작하는 것을 목표로 하고 있다고 말했다.‘오징어 게임’ ‘기생충’ 등 한국 드라마와 영화, 예능 프로그램이 해외에서 많은 인기를 끌기 시작하면서 지금까지는 콘텐츠 제작에만 집중하던 국내 엔터테인먼트 회사와 영상 콘텐츠 제작사가 함께 뭉쳐 미국 나스닥 시장에 상장한다는 기사의 일부입니다.스팩(SPAC)과 합병하는 방식으로 주식 시장에 상장한다고 했는데 SPAC은 special purpose acquisition company의 약자로, 인수합병을 목적으로 만들어진 특수목적회사입니다. 주식 시장에 먼저 상장한 뒤 인수할 기업을 물색해서 합병하는 방식으로 증시에 진출합니다.기사 아랫부분에 wrap up 구문이 쓰였습니다. wrap은 종이나 천으로 어떤 것을 보호하기 위해 ‘덮다’ ‘감싸다’로 cover와 비슷한 의미입니다. She wrapped the baby in a blanket(그녀는 아기를 담요로 감쌌다). Wrap the chicken in foil and cook it for two hours(치킨을 호일에 싸서 두 시간 동안 요리하세요).위 예문에서는 wrap 뒤에 up을 붙여 ‘끝내다’ ‘마무리하다’라는 finish의 의미로 사용됐습니다. 즉 wrap up은 더 이상 새어 들어갈 틈이 없게 다 덮어서, 이제 남은 일이 없다는 뜻입니다. We wrapped up the meeting(우리는 회의를 끝냈다).위 구문에서 쓰인 up은 부사로서 ‘위’라는 뜻 외에도 ‘완전히, 전부’ 또는 ‘마무리되도록 끝낸다’는 의미가 있습니다. I have some paper work to finish up(나는 마무리 지어야 할 서류 작업이 좀 있다). We ate all the food up(우리는 그 음식을 다 먹었다).