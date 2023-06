'장착하다, 끼워 넣다'라는 의미로 예문에 embed라는 동사가 사용됐습니다. 명사 bed에 접두사 em을 붙인 파생어입니다. '어디에 넣다' '어떤 상태로 만들다'라는 in 또는 into의 의미입니다.

The capacity expansion in Canada is part of preemptive efforts to meet the growing demand for EVs in North America, while complying with the US battery component requirement, POSCO said. Under the US Inflation Reduction Act, signed into law last August, EV batteries must source a certain percentage of their materials in North America, or via its free trading partners to be eligible for government subsidies.



Cathodes produced by Ultium CAM's facilities under construction in Canada will be embedded in the battery cells that power GM’s EV models of Chevrolet, Cadillac, GMC, Buick and BrightDrop.



Detroit-based GM will boost EV manufacturing capacity to produce up to 1 million units annually in North America by 2025. To do so, it will set up four battery cell JVs in the US to produce 160-gigawatt hours of battery cells.



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

포스코는 캐나다 공장 증설은 미국 배터리 부품 요건을 준수하면서 북미 전기차 수요 증가에 선제적으로 대응하기 위한 것이라고 밝혔다. 지난 8월 제정된 미국 인플레이션 감소법(Inflation Reduction Act)에 따라 전기차 배터리가 정부 보조금을 받으려면 북미에서 또는 자유무역 파트너를 통해 일정 비율의 재료를 조달해야 한다.캐나다에 건설 중인 얼티엄 CAM 시설에서 생산되는 양극재는 GM의 쉐보레, 캐딜락, GMC, 뷰익 및 브라이트드롭의 전기차 모델 배터리에 들어간다.디트로이트에 본사를 둔 GM은 2025년까지 북미에서 연간 최대 100만 대를 생산할 수 있도록 EV 제조 능력을 높일 계획이다. 이를 위해 미국에 4개의 배터리 생산 조인트벤처(JV)를 설립해 160GWh의 배터리를 생산할 예정이다.세계적 철강기업으로 성장한 포스코와 미국 자동차 회사 GM의 배터리 부품 합작사 얼티엄 CAM이 캐나다에 짓고 있는 공장에서 생산할 양극재가 GM 전기차 배터리에 장착될 것이라는 기사의 일부입니다. 양극재(cathode)는 음극재(anode), 전구체(precursor)와 함께 배터리의 주요 원료 중 하나입니다.‘장착하다, 끼워 넣다’라는 의미로 예문에 embed라는 동사가 사용됐습니다. 명사 bed에 접두사 em을 붙인 파생어입니다. 접두사 em은 프랑스어 en이 변형된 형태로, 라틴어 im과 각각 쓰이다가 어느 순간 발음이 동화돼 em으로 쓰이게 됐다고 합니다. ‘어디에 넣다’ ‘어떤 상태로 만들다’라는 in 또는 into의 의미입니다.em을 명사나 형용사 앞에 붙이면 동사가 됩니다. 즉 em+bed=embed는 bed(침대)처럼 딱딱한 물건이 다른 물건 또는 장소에 빼기 어렵게 ‘단단히 박히다’란 뜻이지요. The bullet embedded itself in the wall(총알이 벽에 깊이 박혔다).예문에서 쓰인 수동태 형태 (be) embedded in/into something 구문은 컴퓨터 부품 등 전자 부품을 기계에 끼워 넣는다는 의미로 자주 사용됩니다. Semiconductor chips are embedded into electronic devices(반도체 칩은 전자제품에 포함돼 있다).비유적 의미로 사고방식 또는 제도가 사회나 어떤 조직, 또는 개인에게 뿌리 깊게 박혀 더 이상 변하기 어렵다는 의미로 사용되기도 합니다. I think that hatred of the other is deeply embedded in our society(상대방에 대한 적대감이 우리 사회에 뿌리깊게 박혀 있다고 생각한다).