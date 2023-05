bode는 '미래의 일을 예언하다', '예지하다'는 뜻의 동사입니다. 그러나 혼자 쓰이는 경우가 별로 없습니다. bode well for somebody/something으로 쓰여 사람이나 앞으로 일어날 일에 좋은 징조가 된다는 의미입니다.

The second-quarter earnings outlook for South Korea's biggest automakers Hyundai Motor Co. and its sister company Kia Corp. looks rosy as eased automotive chip shortages and robust new car demand bode well for their global car shipments after brisk sales in April.



Hyundai Motor delivered 336,212 cars worldwide in April, up 8.5% from the same month last year, while Kia shipped 259,524 units, up 8.3% over the same period, the two companies announced on Tuesday.



The rise in their car shipments was largely credited to the eased automotive chip shortages, which had crippled global car sales over the pandemic-hit last two years.



The normalization in chip supplies has significantly reduced car delivery times, helping Korea's top two carmakers sell more, industry observers said.



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

한국 최대 자동차 회사인 현대차와 자매회사 기아차의 올해 2분기 실적 전망은 장밋빛이다. 완화된 차량용 반도체 수급 부족과 견고한 신차 수요는 4월 판매 호조에 이어 향후 두 회사 해외 판매에 좋은 징조다.현대차의 4월 해외 판매 실적은 전년 동기 대비 8.5% 증가한 33만6212대, 기아차는 같은 기간 8.3% 증가한 25만9524대를 판매했다고 두 회사가 화요일에 발표했다. 두 회사의 판매 실적 증가는 코로나19 유행 기간이던 지난 2년간 전 세계 자동차 판매에 심각한 영향을 주었던 차량용 반도체 부족이 완화된 덕분이다. 반도체 공급의 정상화로 자동차 인도 시간이 크게 단축된 덕분에 두 회사 판매 실적이 개선됐다고 업계 관계자들은 말했다.지난 몇 년간 국내 자동차업체는 판매 감소로 어려움을 겪었습니다. 코로나19 확산 이후 지난 2년간 경기 침체에 대한 우려와 여행 수요 감소로 자동차 판매가 둔화했고, 공급도 원활하지 못했습니다. 차량용 반도체 재고 부족으로 자동차 생산을 늘리는 데에도 한계가 있었기 때문이죠. 그러나 지난해 하반기부터 현대차와 기아차 판매 실적이 급격히 좋아졌습니다. 신차에 대한 수요 증가와 반도체 수급 부족이 완화되면서 두 자동차 회사의 향후 해외 판매에 좋은 조짐이 보인다는 기사의 일부입니다.‘좋은 징조다’라는 의미로 예문 앞부분에 bode well이라는 구문이 사용됐습니다. bode는 ‘미래의 일을 예언하다’, ‘예지하다’는 뜻의 동사입니다. 그러나 혼자 쓰이는 경우가 별로 없습니다. bode well for somebody/something으로 쓰여 사람이나 앞으로 일어날 일에 좋은 징조가 된다는 의미입니다.Trade data bode well for the US economy(무역 데이터는 미국 경제에 좋은 징조로 해석된다). Low inventories bode well for carmakers(낮은 수준의 재고량은 자동차 회사에 길조다). 자동차 재고가 적을수록 생산을 늘려야 하니까 결국 자동차업체에는 좋은 징조라는 의미죠. 반대로 재고가 늘어나면 차량 생산을 줄여야 하니까 자동차 회사에는 길조가 아니겠죠. 그런 의미로 High inventories don't bode well for carmakers(높은 수준의 재고량은 자동차업체에 길조가 아니다).바로 위 문장에서 well을 ill로 대체하고 don't를 삭제하면 같은 의미가 됩니다. High inventories bode ill for carmakers. well은 좋다는 뜻이고 ill은 안 좋다는 의미니까요.bode를 augur로 바꿔 써도 같은 뜻이 됩니다. bode well을 augur well로 bode ill을 augur ill로 쓸 수 있습니다. Low inventories augur well for carmakers로 쓸 수 있지요.augur는 고대 로마 시대 신탁받은 ‘성직자’, ‘예언자’를 뜻합니다. 벽화에 나타난 augur는 끝이 구부러진 지팡이를 든 노파입니다. 별의 움직임 천둥 번개 또는 새의 날갯짓, 날아가는 방향 등을 관찰해 신의 뜻으로 해석했습니다. 전쟁 시 군대 이동과 같은 중요한 국가 정책이나 행사는 augur의 자문을 받은 후 결정했다고 합니다.