영어 '팔다' '거래하다'의 뜻인 deal이 예문처럼 주먹으로 세게 때리거나 강한 충격을 주는 의미의 명사 blow와 함께 쓰이면 '계획이나 희망에 타격을 주다'라는 의미의 관용구가 됩니다.

Getty Images Bank

The bull run in shares of SM Entertainment Co. may deal a heavy blow to Kakao Corp.’s 1.25-trillion-won ($950 million) takeover bid for the K-pop pioneer, for which the mobile giant has been stepping up its fight against BTS label HYBE Co.



SM’s share price has continued to break record highs since last month and has doubled year-to-date.



It has already topped Kakao’s bid price of 150,000 won ($114) as market speculation grew that HYBE, the agency behind girl group NewJeans, might make a higher counteroffer.



On Wednesday, shares in SM rallied to their record high, reaching an intra-day high of 161,200 won, buoyed by Kakao’s announcement on Tuesday that it would launch a tender offer for SM to buy 35% of the latter.



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

SM엔터테인먼트의 연이은 주가 급등은 1조2500억원에 달하는 카카오의 공개매수 제안에 큰 타격을 줄 수 있다.K팝 선구자인 SM 인수를 위해 카카오는 BTS 소속사 하이브와 치열하게 경쟁하고 있다.SM 주가는 지난달부터 신고가 행진을 이어가며 연초 대비 2배 이상 뛰었다. 걸그룹 뉴진스의 소속사이기도 한 하이브가 더 높은 가격으로 대항 공개매수를 할 것이라는 시장의 추측이 커지면서 SM 주가는 이미 카카오의 입찰가인 15만원을 넘어섰다.화요일 카카오가 SM 지분 35%를 매입하기 위해 공개매수를 시행한다는 계획을 발표한 이후 SM 주가는 수요일 장중 최고가인 16만1200원까지 치솟았다.SM엔터테인먼트 지분 확보를 둘러싸고 카카오와 하이브 간 벌어진 경쟁을 전하는 기사의 일부입니다.‘타격을 준다’는 의미로 예문 앞부분에서 deal a blow to라는 구문이 사용됐습니다. deal은 동사와 명사로 자주 사용되는 단어죠. ‘팔다’ ‘거래하다’의 뜻인 deal이 예문처럼 주먹으로 세게 때리거나 강한 충격을 주는 의미의 명사 blow와 함께 쓰이면 ‘계획이나 희망에 타격을 주다’라는 의미의 관용구가 됩니다. 큰 충격을 표현하려면 blow 앞에 heavy, severe 또는 serious 등을 사용합니다.The latest agreement between the two companies has dealt a severe blow to their rivals(최근 맺은 두 회사의 계약은 경쟁사에 상당한 타격을 줬다).blow를 뒤로 옮겨서 deal someone(또는 something) a blow로 바꿔 말해도 됩니다. Another lockdown would have dealt the industry a blow(추가 봉쇄는 해당 산업에 타격을 줄 수 있었다).충격을 받는 대상을 주어로 쓸 경우에는 suffer a blow라고 표현하면 됩니다. The industry suffered a heavy blow from another lockdown(그 산업은 추가적인 봉쇄로 심한 타격을 입었다).deal에 전치사 with나 in을 붙이면 다른 의미의 동사 구문으로 쓰입니다. He is going to deal with this problem(그는 이 문제를 다룰 예정이다). This book deals with education(이 책은 교육에 관한 책이야). deal in은 trade(거래하다)의 의미입니다.명사 deal은 거래, 사업상의 합의를 뜻합니다. the latest agreement는 the latest deal로 대체할 수 있지요.