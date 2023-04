bite는 동사로 '이빨로 물다'와 '베어 물다'를 뜻합니다. off라는 부사를 뒤에 붙여 bite off로 사용하면 단순히 '물다'가 아니라 '이빨로 물어서 잘라내다'라는 의미가 됩니다.

South Korean chipmakers expressed deep concerns about the detailed guidelines of the US CHIPS and Science Act, saying that they are being forced to bite off more than they can chew to receive US chip subsidies and incentives.



Excessive requests to disclose sensitive information, considered business secrets, to the US government could significantly reduce the appeal of receiving state funds to build new facilities in the country, they said.



Under the latest guidelines unveiled by the US Commerce Department on Monday, semiconductor firms hoping to access CHIPS Act funding are required to provide detailed revenue and profit projections for their new chipmaking plants.



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

미국 반도체산업 지원을 위한 ‘미국 반도체 과학법’의 세부 지침에 대해 한국 반도체 회사들이 깊은 우려를 나타냈다. 미국 반도체 보조금과 우대 혜택을 받기 위한 반도체 과학법의 세부 지침은 국내 반도체 업체들이 받아들이기 힘든 무리한 요구라고 말했다.기업 비밀로 간주되는 민감한 정보를 미국 정부에 공개하라는 과도한 요청은 미국의 국가 자금을 받아 미국에 새로운 시설을 짓는 데 대한 매력을 크게 감소시킬 수 있다고 그들은 말했다.월요일 미국 상무부가 발표한 최신 지침에 따르면 반도체 과학법(CHIPS Act)의 자금 지원을 받으려는 회사는 미국에 설립할 반도체 공장의 구체적인 예상 매출과 이익을 제출해야 한다.작년 8월 미국 정부가 제정한 ‘미국 반도체 과학법(US CHIPS and Science Act)’ 또는 ‘반도체 지원법’에 대한 세부 지침이 최근 발표됐습니다. 미국에 반도체 공장을 지으려는 회사가 미국 정부 보조금을 받기 위해 제공해야 하는 세부 조건에 관한 한국 반도체 업계의 반응을 다룬 기사입니다.미국 정부 보조금 지급을 위한 세부 지침에 반도체 업계는 반발하고 있습니다. 각 회사의 영업 비밀까지 공개하라는 건 과도한 요구라는 게 한국 반도체 회사들의 입장입니다.이런 세부 지침에 대해 ‘받아들이기 힘든 무리한 요구를 한다’는 의미로 예문에서는 bite off more than they can chew라는 표현이 사용됐습니다. bite는 동사로 ‘이빨로 물다’와 ‘베어 물다’를 뜻합니다. 그런데 off라는 부사를 뒤에 붙여 bite off로 사용하면 단순히 ‘물다’가 아니라 ‘이빨로 물어서 잘라내다’라는 의미가 됩니다.bite off more than they can chew라는 구문에서는 씹을 수 있는 것보다 더 많이 베어먹는다는, 부정적인 의미로 사용됩니다. 이를 응용해 ‘너무 욕심을 부리다’란 뜻으로도 해석할 수 있습니다. Trying to do more than you are able to do(너무 어려운 일을 하려고 시도한다)의 의미입니다.bite off는 음식을 먹을 때 또는 어떤 방송 프로그램이 중단되는 경우에도 사용됩니다. bite off a chunk of chocolate(초콜릿 한 입을 베어 물다). The TV program was bitten off (TV 프로그램이 갑자기 끊겨버렸어).동사 bite는 일상생활에서는 현재형보다 과거형 bit 또는 과거분사 bitten의 형태로 많이 사용됩니다. A snake has bitten the dog(뱀이 그 개를 물어버렸어).