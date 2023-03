tender는 동사로쓰이면 입찰에 참여하거나, 사업이나 업무에 지원하는 것을 뜻합니다.tender offer는 주식 용어로 공개매수라는 의미로 사용됩니다.takeover bid도 같은 뜻입니다.

Kakao is expected to launch its own tender offer to raise its stake once the court makes a decision on the injunction, industry sources said.



The IT behemoth was known to have completed preparation for the takeover bid regardless of the court’s ruling. Kakao will be able to jointly manage SM with HYBE as the No. 2 shareholder if the court rejects the injunction, allowing the company to obtain the 9.05% stake. Kakao may secure a larger stake than HYBE through the expected tender offer to become the largest shareholder if the court rules in favor of Lee.



Kakao has enough money for the takeover bid as Kakao Entertainment Corp. has already raised some 900 billion won from Saudi Arabia’s Public Investment Fund (PIF) and Singapore’s sovereign wealth fund GIC.



해설

박해영 The Korea Economic Daily Global Edition 편집장

업계 관계자에 따르면 카카오 역시 지분율을 끌어올리기 위해 법원의 명령이 나오는 즉시 공개매수를 제안할 것으로 예상된다.카카오는 법원이 어떤 결정을 내리든 상관없이 공개매수에 나서기 위한 모든 준비를 마친 것으로 알려졌다. 만약 법원이 신주금지 가처분을 기각한다면 카카오는 SM엔터테인먼트 지분 9.05%를 가진 2대 주주로서 하이브와 함께 공동 경영을 할 수 있게 된다.반대로 법원이 이수만 측의 가처분 신청을 받아들인다면 카카오는 공개매수를 통해 하이브보다 더 많은 지분을 가진 최대 주주로 올라설 수도 있다.카카오 측은 카카오엔터테인먼트가 사우디아라비아 국부펀드 PIF와 싱가포르 투자청 GIC로부터 총 9000억원의 투자를 이미 받아둔 만큼 공개매수를 위한 현금은 충분히 확보한 상태다.tender는 형용사로 쓰이면 gentle, soft, kind와 비슷한 의미입니다. 소고기 부위 중에 가장 부드러운 안심살을 tenderloin이라고 하죠. 동사로는 입찰에 참여하거나, 사업이나 업무에 지원하는 것을 뜻합니다.Five companies have tendered for the hospital contract(다섯개 회사가 병원 계약을 따내기 위해 지원했어). 여기서 나온 tender offer는 주식 용어로 공개매수라는 의미로 사용됩니다. 어떤 회사의 주식을 보유한 주주들에게 ‘내가 그 주식을 얼마에 사주겠으니 파세요’라고 제안하는 겁니다. K팝의 원조 격인 SM엔터테인먼트의 주식을 더 확보하기 위해 네이버와 카카오가 맞대결을 펼치고 있지요. 위 예문은 네이버가 먼저 SM엔터 주주들에게 tender offer를 내자 카카오 측도 가격을 더 올려서 똑같은 제안을 할 가능성이 있다는 내용의 기사입니다.예문에 나오는 takeover bid도 tender offer와 같은 뜻입니다. takeover bid(약자로는 TOB)는 영국에서 더 많이 쓰인다고 하네요. The company said it would consider a takeover bid(그 회사는 주식 공개매수를 고려할 것이라고 밝혔다).미국 달러화 지폐 앞부분을 자세히 들여다보면 이런 문구가 있습니다. This note is legal tender for all debts, public and private(이 지폐는 공적이든 사적이든 모든 채무를 변제하는 법적 효력을 갖는다). 여기서 legal tender는 법률에 의해 통용이 보장되는 화폐, 즉 법정 통화를 말합니다.El Salvador became the first country in the world to recognize Bitcoin as a legal tender in 2021(엘살바도르는 2021년 비트코인을 법정 통화로 인정한 세계 첫 나라가 됐다).